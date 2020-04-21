Böbrek taşı nasıl ortaya çıkar? Böbrek taşı oluşumunu etkileyen faktörler

Böbrek taşları, böbrek içerinde mevcut olan kanallar içinde oluşan daha çok mineral madde içerikli sert yapıdaki kitlelerdir. Böbrek organının görevlerinden birisi de idrarı süzmek ve dışarı atılımını gerçekleştirmektir. Süzülen idrarın böbrek kanallarında oluşturduğu partiküller çeşitli sebeplerle birleşir ve büyüyerek sert yapıdaki bileşikleri oluşturur.

Böbrek Taşı Nasıl Oluşur?

Böbrek taşlarının neden oluştuğu ve oluşma mekanizması net olarak bilinmemektedir. Fakat,

- Kalıtımsal yatkınlık

- Doğuştan gelen idrar yolu anomalileri

- Gut, sistinüri gibi sistemik olan hastalıklar, böbrek taşı oluşumlarına sebep olabilmektedir.

Böbrek Taşı Nerede Ve Nasıl Oluşur?

Böbrek taşları nerede idrar var ise oralarda oluşabilmektedir. Bu bölgeler genellikle böbreğin pelvisinde ve böbreğin içinde süzülen idrarın biriktiği havuzcuktur. İdrarı koruyucu olarak üretilen bazı maddelerin vücudumuz tarafınca üretilmemesi ya da eksik üretilmesi böbrek taşı oluşumuna sebep olmaktadır. Yüksek rakıma sahip, sıcaklığı fazla ve tropikal ülkelerde böbrek taşı oluşumları daha sık gözlenmektedir.

Güneş'in böbrek taşı üzerinde oldukça fazla etkisi vardır. Güneş ısısı vücutta D vitamininin sentezlenmesini sağlamaktadır. Sentezlenen D vitamini en başta kalsiyum (Ca) elementi olmak üzere bağırsak içerisinde maddelerin fazla emilim göstermesine neden olmaktadır. Bu elementlerin idrar ile fazla miktarda atılması ile kalsiyum taşları oluşmaktadır.

Böbrek Taşı Oluşumunu Arttıran Faktörler Nelerdir?

- Gün içinde yeterli miktarlarda sıvı alımı yapmamak

- Genetik olarak aktarılan yapısal sorunlar

- Ailesel yapı ( Geçmişte aile üyeleri içerisinde böbrek taşı oluşturma problemi var ise, kişinin de taş oluşturma olasılığı yüksektir.)

- Yaş, ırk ve cinsiyet: Böbrek taşı oluşumu genellikle 30 ile 50 yaş skalasında gözlemlenmektedir.

- Az hareket etmek veya uzun süre hareketsiz kalmak

- Düzenli bir şekilde diyet uygulaması yapmak (Diyet uygulaması sebebi ile vücutta gerekli olan maddelerin eksik alınması olabilir. Eksik değerler taş oluşum riskini arttırabilmektedir.)