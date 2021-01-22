Böbrek yetmezliği nedir, nedenleri nelerdir? Böbrek yetmezliğinin evreleri...

Böbreklerin asıl işlevi, idrar üreterek atık maddelerin dışarı atılmasını sağlamaktır. Metabolik süreçlerin sonrasında ortaya çıkan fazla su ile vücuttaki zararlı toksinler böbrekler aracılığı ile filtrelenerek idrar yolu ile dışarı atılmasını sağlar.



Böbrek Yetmezliği Nedenleri Nelerdir?



Böbrek yetmezliği, böbreklerin kandaki atıkları yeterince filtrelemeyerek vücuttan atılmasını sağlayamadığı durumlarda ortaya çıkar. Böbrek fonksiyonların yüzde 15'in altına düşmesi, böbrek yetmezliği yaşandığını gösterir.



Böbrek yetmezliği, bir anda ortaya çıkan bir hastalık değil, genellikle kademeli olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalığın altında yatan pek çok sebep olabilir. Böbrekler, gün geçtikçe işlevini yitirir ve tedavi edilmediği durumda ise tamamen işlevsiz bir hale gelebilir. Bazı kişiler, böbrek yetmezliğinin farkına varmadan yaşamlarını sürdürürler. Ama bazı hastalarda böbrekler, işlevini yerine getiremediği takdirde başka sağlık sorunlarına yol açar.



Böbrek Yetmezliğinin Evreleri



Böbrek yetmezliğinin başında böbrekler, vücutta biriken sıvıyı dışarı atamaz. Bu da böbreklerin küçülmesine neden olur. Aynı zamanda kan basıncını düzenleyemeyeceği için ve buna bağlı olarak kan basıncı artacağı için böbrekler zamanla küçülebilir. Küçülmeye devam eden böbrekler ise, zaman içinde işlevini yitirmeye başlar.



Yüksek tansiyon sebebi ile de böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Böbrek işlevini yerine getiremediği için bu duruma yol açan hastalıklar, bir döngü olarak vücudu olumsuz etkiler. Böbrek yetmezliği, hayati önem taşıyan ve hiç vakit kaybetmeden tedavisine başlanılması gereken ciddi bir hastalıktır.



Böbrek Yetmezliği Belirtileri Nelerdir?



Böbrek yetmezliğinin belirtileri, böbrek yetmezliği şikayetinin şiddetine ve hastalığın seyrine göre değişir. Fakat bazı durumlarda hiçbir belirti göstermeden de böbrek yetmezliği oluşabilir. Başlıca böbrek yetmezliğinin belirtileri;

Normalden daha az idrara çıkma

Daha önce yaşanmamasına rağmen birden bire ortaya çıkan nefes darlığı

Sürekli olarak mide bulantısı hissetme

Yorgunluk, bitkinlik ve uyuşukluk hissi

Zihinsel olarak karışıklık

Bacakların, ayakların ve ayak bileklerinin şişmesi ile vücudun belirli bir bölgesinde ortaya çıkabilecek bir ödem meydana gelmesi

Göğüste ağrı ve baskı hissedilmesi

Son olarak da koma, böbrek yetmezliğinin belirtileri arasında yer alır.

Böbrek Yetmezliğinin Tedavisi



Böbrek yetmezliği için kullanılan birkaç tedavi yöntemi vardır. En çok kullanılan böbrek yetmezliği tedavisi ise, diyalizdir. Diyaliz, bir makine yardımı ile kanın filtrelenmesi ve arındırılması anlamına gelir. Bu makine, böbreklerin yerine getiremediği işlevi yerine getirmeyi amaçlar. Hasta, böbrek yetmezliğine bağlı olarak büyük bir makineye bağlanır ve kateter torbaya bağlanabilir.



Diyaliz ile birlikte düşük potasyumlu ve düşük tuz oranlı bir diyet yapılması gerekir. Bu sayede kanda zararlı maddelerin birikmesi büyük ölçüde önlenir. Bu hastalığın en geçerli ve en kesin tedavi yöntemi böbrek naklidir. Yapılan böbrek naklinden sonra, hastanın diyalize bağlanmasına gerek kalmaz. Ama nakil işleminin yapılabilmesi için uygun donör bulmak gerekir.



Böbrek Yetmezliği Çeşitleri



Böbrek yetmezliği, hayati önem taşıyan çok önemli bir hastalıktır. Böbrek yetmezliği tedavisine başlamadan önce hastalığın çeşidi belirlenmeli ve buna uygun bir tedavi planı belirlenmelidir. Bu sayede kısa zamanda daha büyük bir yol kat edilebilir. Böbrek yetmezliğinin çeşitleri ise;

Akut Prerenal Böbrek Yetmezliği

Akut İntrinsik Böbrek Yetmezliği

Kronik Prerenal Böbrek Yetmezliği

Kronik İntrinsik Böbrek Yetmezliği

Kronik Post-Renal Böbrek Yetmezliği