Böbreklerdeki yoğun ağrı neyin habercisi?

Böbrekler anne karnındayken omuriliğin iki tarafında olacak şekilde oluşmaya başlar. Bebeğin rahimde oluşması sırasında aşamalı olarak ilk oluşan organların başında böbrekler gelir. Normal bir süreçte böbrekler ayrı olarak bebek büyüdükçe gelişimini sürdürür ve doğru noktada pozisyon alır. Ancak anormal olan bazı şartlar bu süreçte bazı kusurlara yol açar ve böbrekler birleşir.

Belirtiler genellikle dolaylı yoldan oluşur. Bazı durumlarda hiç belirti vermeyen at nalı böbrek hastalığının en sık görülen belirtileri şu şekildedir:

• Böbreklerde ağrı,

• Bulanık idrar,

• İdrar sırasında acı ve yanma,

• İdrarda görülen kan,

• Halsizlik ve yorgunluk,

• Yüksek ateş,

• Mide bulantısı,

• Kusma şikayetleri,

Bazı hastalıklara sahip olanlar risk grubu altında

At nalı böbrek hastalığı her ne kadar hayati bir tehlikeye yol açmasa da kişileri bazı hastalıklara karşı daha savunmasız bırakır. Beraberinde;

• Böbrek taşları,

• Böbrek kanseri,

• Wilms tümörü,

• İdrar birikmesi sonucu oluşan böbrek şişliği,

• Beyinde ekstra sıvı birikmesi,

• Ayrık omurga,

• İskelet problemleri

• Polikistik böbrek hastalıkları görülebilir.



Ultrason ile teşhis mümkün!

At nalı böbrek hastalığı genel olarak hamilelik döneminde bebek anne karnındayken ortaya çıkar. Rutin kontroller için yapılan ultrason görüntülerinde bebekteki bu durum ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra teşhis için kullanılan diğer yöntem ise böbrek ultrasonudur.



Tedavi ile hastanın şikayetleri en aza indirilebilir

At nalı böbrek hastalığının herhangi bir tedavisi yoktur. Ancak bu durumun yol açtığı hastalıklar tedavi edilerek hastanın şikayetleri önlenebilir. Ayrıca bu durumun yaratacağı etkileri en aza indirmek için çeşitli önlemler alınabilir. Bunlar;

• Böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için en önemli yaşam kaynağı olan su bol bol tüketilmelidir.

• Böbrek için faydalı gıdalarla beslenmeye özen gösterilmelidir.

• Tam tahıllı gıdalar beslenme listesinde mutlaka yer almalıdır.

• Alkol ve sigara kişinin hayatından tamamen çıkmalıdır.

• Hareketsiz yaşama dur denmeli ve fiziksel aktivite oranı arttırılmalıdır. Bunun için günde en az yarın saat tempolu yürüyüş yapılmalıdır.

• Periyodik ultrason kontrolleri ile at nalı böbreğin durumunun takibi yapılmalıdır.