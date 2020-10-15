Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler, çaylar
15.10.2020 - 12:50 |

Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler, çaylar

Boğaz ağrısı neden olur? Hasta olanlar ve boğazı ağrımaya başlayan kişiler boğaz ağrısına iyi gelecek yöntemleri araştırıyor. Peki, Boğaz ağrısına iyi gelecek çaylar, bitkiler var mı? İşte boğaz ağrısı ve beraberinde gelen belirtiler...

Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler, çaylar
ABONE OL

Havaların soğuması ile birlikte boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusu da bir o kadar sorulmaya başlandı. Her zaman doktora gitmeniz en iyi yöntem olabilir yalnız ilaç kullanmak yerine kendiniz evde çözüm önerilerini değerlendirmek istiyorsanız altta sizlere aktardığımız karışımı deneyebilirsiniz. 

Bu karışım ile boğaz ağrısının gün içerisinde neden olduğu konuşma, yemek yeme eylemlerini kolaylaştırabilirsiniz. Boğaz ağrısı bunlar ile birlikte çeşitli sıkıntıları da getirebilen bir hastalık çeşitidir. İlerlediği takdirde bademcik iltihabı, kulak ağrısı ve bunlar gibi çeşitli sağlık sorunlarında neden olabilir. Boğaz ağrısına ne iyi gelir boğaz ağrısına evde çözüm yöntemleri nelerdir gibi soruların cevaplarını bu yazımızda bulabileceksiniz.

Boğaz ağrısı viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır. Boğaz ağrısına neden olan en yaygın bakteri streptokok piyojenendir.

Boğaz ağrısın oluşturabilen diğer patojenler şunları içerir:

1- Grip virüsü
2- Boğaz iltihabına neden olan Epstein-Barr virüsü
3- Parainfluenza virüsleri
4- Entero viruslar
5- Uçuk virüsü

Boğaz ağrısı ve beraberinde gelen bademcik şişmesine neden olan belirtiler şu şekildedir;

- Boğaz ağrısı ve yutkunma sırasında ağrı
- Baş ağrısı ve kulak ağrısı
- Ateş
- Öksürme
- Bademciklerin kızarıklığı
- Bademcikler üzerinde beyaz veya sarı bir kaplama
- Boğazdaki kabarcıklar veya ülserler
- İştah kaybı
- Boyun veya çene bölgesinde şişmiş bezler
- Ağız kokusu

Boğaz ağrısı nasıl önlenir?

Boğaz ağrısı eğer beraberinde bademcik şişkinliğini getirirse bulaşıcı bir hastalıktır. Enfeksiyonun yayılmasının yanı sıra yakalanmasını önlemek için aşağıdaki koruyucu önlemleri almanız gerekmektedir.

1- Özellikle tuvaleti kullandıktan sonra ve yemek yemeden önce ellerinizi iyice ve sık yıkayın .
2- Yemek veya mutfak eşyalarını paylaşmaktan kaçının.
3- Boğaz ağrısı meydana geldiğinde, bademcik şişmesi teşhisi konduktan sonra diş fırçasını enfeksiyonla kirleteceğinden diş fırçasını değiştirin.

Boğaz ağrısı ile gelişen enfeksiyonun başkalarına bulaşmasını önlemek için;

1- Hasta olduğunuzda evde kalın.
2- Öksürürken veya hapşırırken ağzını kapatın.
3- Hapşırdıktan veya öksürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

Boğaz ağrısına genelde doktorlar çeşitli antibiyotik ve ilaçlar yazarlar. Ancak ilaç kullanacak kadar ileri seviyede bir boğaz ağrısı ve bademcik şişmesi ile karşı karşıya değilseniz boğaz ağrısına evde çözüm yöntemlerini deneyebilirsiniz. Boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusunu soruyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz ilaç gibi doğal tarifleri deneyebilirsiniz.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Boğaz ağrısına evde çözüm yöntemleri nelerdir?

Yöntem 1: Tuzlu su

Tuzlu su boğaz ağrısı için hızlı en temel ve güçlü ev ilaçlarından birisidir. Ağzındaki salin solüsyonunu söndürmek, toksinlerin ağız boşluğundan çıkarılmasına ve aynı zamanda bölgenin dezenfekte edilmesine yardımcı olmak için tuzlu su oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca bademciklerdeki şişmeyi de azaltmaya yardımcı olur. Boğazınızın ph ı iltihap nedeniyle bozulmuştur. Bu durumda tuzlu su boğaz ph ını eski haline getirmeye yardımcı olacaktır.

Boğaz ağrısı nasıl geçer Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler, çaylar

1- 1 çay kaşığı tuzu 1 bardak ılık suya ekleyin ve karıştırın.
2- 10 ila 15 saniye boyunca gargara yapın ve tükürüp atın.
3- Bardaktaki su boşayana kadar tekrarlayın.
4- Tamamen rahatlamak için 3-4 gün devam edin.

Yöntem 2: Hindistan Cevizi Yağı

Boğaz ağrısı nasıl geçer Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler, çaylar

Dişlerinizi ve dişetinizi sağlıklı tutmak için hindistan cevizi yağı yöntemini duymuşsunuzdur. Fakat hindistan cevizi yağının boğaz ağrısına da iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Şifalı özelliklere sahip olduğu ileri sürülen hindistancevizi yağı, boğaz ağrısında ve bademcik iltihabında ilaç olarak kullanılabilir. Hindistan cevizi yağı, Anti-bakteriyel özellik barındırmasından dolayı zararlı patojenlerin bademcikler yüzeyinden ayrılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda anti-inflamatuar özellikleri sayesinde boğaz ağrısındandan anında kurtulmanızı sağlar.

Malzemeler

- 2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı
- ¼ fincan ham bal
-2 yemek kaşığı taze limon suyu

• Tencereye 2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı yağı dökün.
• 3 çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin.
• Ayrıca, ¼ fincan çiğ bal ekleyin.
• Bunları birlikte karıştırın ve düşük sıcaklıkta ısıtın. Sadece malzemelerin erimesini ve harmanlanmasını istiyorsanız, çok uzun süre pişirmeyin.

• Hazırlanan öksürük şurubu bir kaba aktarılır ve bir süre soğumasına izin verilir.
• Şurubu hava geçirmez bir şişede saklayınız.

Nasıl kullanılır?

Boğaz ağrısı nasıl geçer Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler, çaylar

1 tatlı kaşığı hindistancevizi şurubunu 1 fincan ılık suda karıştırıp seyreltin.
Boğaz ağrısının gidermek için günde 3 defa içebilirsiniz.

Yöntem 3: Zencefilli limon çayı

Malzemeler:

Boğaz ağrısı nasıl geçer Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler, çaylar

- 1 fincan sıcak su
- 1 çay kaşığı Ham bal (
- 1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil

Nasıl kullanılır?

• 1 su bardağı sıcak suya ½ çorba kaşığı rendelenmiş zencefil ekleyin.
• Bardağı bir çay tabağıyla örtüp 5 dk bekletin.
• Ilıdıktan sonra içerisine bal ekleyip içebilirsiniz.

Pastil yöntemi

Bazı pastiller bademcik iltihabına ve boğaz ağrısına iyi gelmektedir.

Nasıl kullanılır?

Boğaz ağrısı nasıl geçer Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler, çaylar

Boğaz ağrısının hissetmeye başladığınız anda ağzınıza bir adet pastil atın. 15 dk boyunca ağzınızda eriyene kadar gezdirin.

Karabiberli tuzlu su yöntemi

Boğaz ağrısı nasıl geçer Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler, çaylar

Bu yöntem boğaz ağrısı ve bademcik iltihabını iyileştirmenin yanı sıra balgam söktürücü özellik te barındırmaktadır.

Karabiber ve tuzun antibakteriyel özellikleri enfeksiyonlardan da kurtulmanıza yardımcı olur.

Malzemeler:

• 1 tatlı kaşığı karabiber
• 1 çorba kaşığı taze limon suyu
• Bir tutam tuz

Nasıl hazırlanır?

Boğaz ağrısı nasıl geçer Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler, çaylar


• Bir tencereye 1 su bardağı su dökün.
• 1 çorba kaşığı taze limon suyu ekleyin.
• Bütün tatlı kaşığı karabiber ekleyin.
• Bir tutam tuz atın.
• Malzemeleri, su kaynamaya gelene kadar ısıtın.

Nasıl kullanılır?

• Su kaynatmaya başlayınca, sıcaklığı düşürün ve biberlerin suda dağılmasına izin vermek için 5 dakika daha kaynatın.
• Sıcak bir şekilde bir bardağın içerisine koyarak tüketebilirsiniz.. Bu noktada tat daha iyi hale getirmek için ayrıca 1 çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

Boğazım ağrıyor ve kuru öksürüğüm var, corona virüsü kapmış olabilir miyim?

Faranjitte boğaz kuruluğu, yutma güçlüğü ve geniz akıntısı şikayetleri olduğu için bu durumdaki  boğazdaki gıcık hissine bağlı olarak kuru öksürük görülebilir. Kronik farenjiti olanlarda da bu dönemde artan kuru öksürük nedeniyle "Acaba corona virüsü mü kaptım?" endişesi yaşanabiliyor. Bu durum da ateşi mutlaka kontrol etmek gerekiyor; ateşin 37.5-38’in üzeri olması durumlarında mutlaka ateş düşürücü ile takip edip ek bulgular da varsa (kuru öksürük ve nefes darlığı gibi) o zaman sağlık kuruluşuna müracaat etmekte fayda var.



Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Öksürük nedenleri, öksürüğe ne iyi gelir? İşte öksürüğe iyi gelen bitkisel yöntemler
Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İkili ilişkilerde mücadele içine girebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumluluklarınız gündeme gelebilir. Başarı için daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Ailevi konularda duyarlı olmanız gereken zamanlardasınız.  Acele etmeden karar vermeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sağlam olacak temeller atmak için çaba sarf edebilirsiniz. Bu nedenle iş arkadaşlarınızla mücadele içinde olacağınız zamanlar var. Gün içinde alternatif planlar yapmanız gerekebilir. Aile ve güven konuları ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Keyif aldığınız konulara yaratıcılığınızı katmak isteyeceğiniz zamanlar var. Aşk hayatınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.  Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Ailevi konular sizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinize ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde emlak konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ailenizle ilgili güven konularında stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Geçmişe yönelik olaylarla ilgili alınganlık olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda acele etmeden kararlar almalısınız. Bazı olaylar için temeller atmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminiz ailevi konularla meşgul olabilir. İş hayatınızda iletişimi yoğun bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuların daha sağlam olması için çalışacağınız zamanlar var. Gün içinde kendinizi çok rahat ifade edebilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili konularda fazla duygusal davranabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi işinizi sağlamlaştırmak için kullanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme sağlamak için daha rahat koşullar söz konusu. Ailevi olaylarda kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz. Duygusal olaylara karşı temkinli davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni niyetler ortaya koyabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar olabilir. İlişkiler ön plana çıkabilir. Ailedeki hassas konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız konularda daha fazla büyümek isteyebilirsiniz. Bunun için uygun koşullar yakalayabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Güven ve korunma konularında stresli durumlar karşınıza çıkabilir. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar olabilir. Kendi iç dünyanızla ilgili konulara yönelebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde dikkatinizi kaybetmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili ümitleriniz için yeni temeller atmak isteyebilirsiniz. Sosyal konuların ilginizi çekeceği zamanlar içindesiniz. Meslek grubunuzdan arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ilerlemek isteyebilirsiniz. Bunun için iş hayatınızda alacağınız destekleri iyi değerlendirmeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Bugün üstlerinize kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar var. Ailevi konular zaman zaman gündeminizi meşgul edebilir. İhtiyatlı olmanızda yarar var. Acele kararlar vermeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak, yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bütünü daha rahat görüp, rahatça ilerleyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz. Ailevi konularla ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Parasal konulardan dolayı bağlayıcı koşullar oluşabilir. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yatırımlarınızla ilgili yenileme yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Güven ve korunma konularıyla ilgili krizler yaşayabilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviSatürn'ün oğlak burcuna hareketi doğum haritasını nasıl etkiliyor?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşŞef köşesinde 'Batırık'
Gaye Şahin
Gaye ŞahinPeynir tatlısı aşkına!
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYaşınızın iyisi olmak mümkün!
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca16 Ekim Terazi yeniayı
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluAltın iğneyle cilt yenileme
Cem Hamidi
Cem HamidiKolajen içerek gençleşmek mümkün mü?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedavilerde ağız hijyeni
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş tedavisi sonrası iyileşme sorunları
Özlem Mekik
Özlem MekikEnfes testi kebabı tarifi
En Çok İzlenen Videolar
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Islak kek nasıl yapılır? İşte kolay ıslak kek tarifi ve sosu yapılışı

Islak kek nasıl yapılır? İşte kolay ıslak kek tarifi ve sosu yapılışı

Dior İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu

Dior İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu

Corona virüs testi evde yapılır mı?

Corona virüs testi evde yapılır mı?

Sakin aşk evliliğe götürüyor

Sakin aşk evliliğe götürüyor

Sıradaki Haber