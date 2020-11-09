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09.11.2020 - 13:36 |

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı ile birlikte bademcik şişerse ne yapılmalı?

Kış aylarının gelmesi ile birlikte boğaz ağrısına iyi gelen yöntemler araştırılmaya başlandı. Peki, Boğaz ağrısına iyi gelecek çaylar, bitkiler var mı? İşte boğaz ağrısı ve beraberinde gelen belirtiler...

Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı ile birlikte bademcik şişerse ne yapılmalı?
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Havaların soğuması ile birlikte boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusu da bir o kadar sorulmaya başlandı. Her zaman doktora gitmeniz en iyi yöntem olabilir yalnız ilaç kullanmak yerine kendiniz evde çözüm önerilerini değerlendirmek istiyorsanız altta sizlere aktardığımız karışımı deneyebilirsiniz. 

Bu karışım ile boğaz ağrısının gün içerisinde neden olduğu konuşma, yemek yeme eylemlerini kolaylaştırabilirsiniz. Boğaz ağrısı bunlar ile birlikte çeşitli sıkıntıları da getirebilen bir hastalık çeşitidir. İlerlediği takdirde bademcik iltihabı, kulak ağrısı ve bunlar gibi çeşitli sağlık sorunlarında neden olabilir. Boğaz ağrısına ne iyi gelir boğaz ağrısına evde çözüm yöntemleri nelerdir gibi soruların cevaplarını bu yazımızda bulabileceksiniz.

Boğaz ağrısı viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır. Boğaz ağrısına neden olan en yaygın bakteri streptokok piyojenendir.

Boğaz ağrısını oluşturabilen diğer patojenler şunları içerir:

1- Grip virüsü
2- Boğaz iltihabına neden olan Epstein-Barr virüsü
3- Parainfluenza virüsleri
4- Entero viruslar
5- Uçuk virüsü

Boğaz ağrısı ve beraberinde gelen bademcik şişmesine neden olan belirtiler şu şekildedir;

- Boğaz ağrısı ve yutkunma sırasında ağrı
- Baş ağrısı ve kulak ağrısı
- Ateş
- Öksürme
- Bademciklerin kızarıklığı
- Bademcikler üzerinde beyaz veya sarı bir kaplama
- Boğazdaki kabarcıklar veya ülserler
- İştah kaybı
- Boyun veya çene bölgesinde şişmiş bezler
- Ağız kokusu

Boğaz ağrısı nasıl önlenir?

Boğaz ağrısı eğer beraberinde bademcik şişkinliğini getirirse bulaşıcı bir hastalıktır. Enfeksiyonun yayılmasının yanı sıra yakalanmasını önlemek için aşağıdaki koruyucu önlemleri almanız gerekmektedir.

1- Özellikle tuvaleti kullandıktan sonra ve yemek yemeden önce ellerinizi iyice ve sık yıkayın .
2- Yemek veya mutfak eşyalarını paylaşmaktan kaçının.
3- Boğaz ağrısı meydana geldiğinde, bademcik şişmesi teşhisi konduktan sonra diş fırçasını enfeksiyonla kirleteceğinden diş fırçasını değiştirin.

Boğaz ağrısı ile gelişen enfeksiyonun başkalarına bulaşmasını önlemek için;

1- Hasta olduğunuzda evde kalın.
2- Öksürürken veya hapşırırken ağzını kapatın.
3- Hapşırdıktan veya öksürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

Boğaz ağrısına genelde doktorlar çeşitli antibiyotik ve ilaçlar yazarlar. Ancak ilaç kullanacak kadar ileri seviyede bir boğaz ağrısı ve bademcik şişmesi ile karşı karşıya değilseniz boğaz ağrısına evde çözüm yöntemlerini deneyebilirsiniz. Boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusunu soruyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz ilaç gibi doğal tarifleri deneyebilirsiniz.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Boğaz ağrısına evde çözüm yöntemleri nelerdir?

Yöntem 1: Tuzlu su

Tuzlu su boğaz ağrısı için hızlı en temel ve güçlü ev ilaçlarından birisidir. Ağzındaki salin solüsyonunu söndürmek, toksinlerin ağız boşluğundan çıkarılmasına ve aynı zamanda bölgenin dezenfekte edilmesine yardımcı olmak için tuzlu su oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca bademciklerdeki şişmeyi de azaltmaya yardımcı olur. Boğazınızın ph ı iltihap nedeniyle bozulmuştur. Bu durumda tuzlu su boğaz ph ını eski haline getirmeye yardımcı olacaktır.

Boğaz ağrısına ne iyi gelir Boğaz ağrısı ile birlikte bademcik şişerse ne yapılmalı

1- 1 çay kaşığı tuzu 1 bardak ılık suya ekleyin ve karıştırın.
2- 10 ila 15 saniye boyunca gargara yapın ve tükürüp atın.
3- Bardaktaki su boşayana kadar tekrarlayın.
4- Tamamen rahatlamak için 3-4 gün devam edin.

Yöntem 2: Hindistan Cevizi Yağı

Boğaz ağrısına ne iyi gelir Boğaz ağrısı ile birlikte bademcik şişerse ne yapılmalı

Dişlerinizi ve dişetinizi sağlıklı tutmak için hindistan cevizi yağı yöntemini duymuşsunuzdur. Fakat hindistan cevizi yağının boğaz ağrısına da iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Şifalı özelliklere sahip olduğu ileri sürülen hindistancevizi yağı, boğaz ağrısında ve bademcik iltihabında ilaç olarak kullanılabilir. Hindistan cevizi yağı, Anti-bakteriyel özellik barındırmasından dolayı zararlı patojenlerin bademcikler yüzeyinden ayrılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda anti-inflamatuar özellikleri sayesinde boğaz ağrısındandan anında kurtulmanızı sağlar.

Malzemeler

- 2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı
- ¼ fincan ham bal
-2 yemek kaşığı taze limon suyu

• Tencereye 2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı yağı dökün.
• 3 çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin.
• Ayrıca, ¼ fincan çiğ bal ekleyin.
• Bunları birlikte karıştırın ve düşük sıcaklıkta ısıtın. Sadece malzemelerin erimesini ve harmanlanmasını istiyorsanız, çok uzun süre pişirmeyin.

• Hazırlanan öksürük şurubu bir kaba aktarılır ve bir süre soğumasına izin verilir.
• Şurubu hava geçirmez bir şişede saklayınız.

Nasıl kullanılır?

Boğaz ağrısına ne iyi gelir Boğaz ağrısı ile birlikte bademcik şişerse ne yapılmalı

1 tatlı kaşığı hindistancevizi şurubunu 1 fincan ılık suda karıştırıp seyreltin.
Boğaz ağrısının gidermek için günde 3 defa içebilirsiniz.

Yöntem 3: Zencefilli limon çayı

Malzemeler:

Boğaz ağrısına ne iyi gelir Boğaz ağrısı ile birlikte bademcik şişerse ne yapılmalı

- 1 fincan sıcak su
- 1 çay kaşığı Ham bal (
- 1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil

Nasıl kullanılır?

• 1 su bardağı sıcak suya ½ çorba kaşığı rendelenmiş zencefil ekleyin.
• Bardağı bir çay tabağıyla örtüp 5 dk bekletin.
• Ilıdıktan sonra içerisine bal ekleyip içebilirsiniz.

Pastil yöntemi

Bazı pastiller bademcik iltihabına ve boğaz ağrısına iyi gelmektedir.

Nasıl kullanılır?

Boğaz ağrısına ne iyi gelir Boğaz ağrısı ile birlikte bademcik şişerse ne yapılmalı

Boğaz ağrısının hissetmeye başladığınız anda ağzınıza bir adet pastil atın. 15 dk boyunca ağzınızda eriyene kadar gezdirin.

Karabiberli tuzlu su yöntemi

Boğaz ağrısına ne iyi gelir Boğaz ağrısı ile birlikte bademcik şişerse ne yapılmalı

Bu yöntem boğaz ağrısı ve bademcik iltihabını iyileştirmenin yanı sıra balgam söktürücü özellik te barındırmaktadır.

Karabiber ve tuzun antibakteriyel özellikleri enfeksiyonlardan da kurtulmanıza yardımcı olur.

Malzemeler:

• 1 tatlı kaşığı karabiber
• 1 çorba kaşığı taze limon suyu
• Bir tutam tuz

Nasıl hazırlanır?

Boğaz ağrısına ne iyi gelir Boğaz ağrısı ile birlikte bademcik şişerse ne yapılmalı


• Bir tencereye 1 su bardağı su dökün.
• 1 çorba kaşığı taze limon suyu ekleyin.
• Bütün tatlı kaşığı karabiber ekleyin.
• Bir tutam tuz atın.
• Malzemeleri, su kaynamaya gelene kadar ısıtın.

Nasıl kullanılır?

• Su kaynatmaya başlayınca, sıcaklığı düşürün ve biberlerin suda dağılmasına izin vermek için 5 dakika daha kaynatın.
• Sıcak bir şekilde bir bardağın içerisine koyarak tüketebilirsiniz.. Bu noktada tat daha iyi hale getirmek için ayrıca 1 çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

Boğazım ağrıyor ve kuru öksürüğüm var, corona virüsü kapmış olabilir miyim?

Faranjitte boğaz kuruluğu, yutma güçlüğü ve geniz akıntısı şikayetleri olduğu için bu durumdaki  boğazdaki gıcık hissine bağlı olarak kuru öksürük görülebilir. Kronik farenjiti olanlarda da bu dönemde artan kuru öksürük nedeniyle "Acaba corona virüsü mü kaptım?" endişesi yaşanabiliyor. Bu durum da ateşi mutlaka kontrol etmek gerekiyor; ateşin 37.5-38’in üzeri olması durumlarında mutlaka ateş düşürücü ile takip edip ek bulgular da varsa (kuru öksürük ve nefes darlığı gibi) o zaman sağlık kuruluşuna müracaat etmekte fayda var.



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