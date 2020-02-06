Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlternatif Tıp Haberleri Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Boğaz yanması, iltihap ve şişliğe iyi gelen yöntemler nelerdir?
06.02.2020 - 10:19 |

Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Boğaz yanması, iltihap ve şişliğe iyi gelen yöntemler nelerdir?

Soğuk havaların yaklaşması ile birlikte boğaz enfeksiyonu ve boğaz ağrısı yaşayan kişilerin sayısı artmaya başladı. Bazı kişilerde boğaz ağrıları ile birlikte yutkunamama, boğaz yanması, bademcik ağrısı ve boğaz şişliği de görülebiliyor. Boğaz ağrısı yaşıyorsanız ve boğazınızda tahriş varmış hissine kapılıyorsanız, bunu ilaç yerine doğal yöntemler ile gidermek istiyorsanız boğaz ağrısı için gayet etkili olan doğal bir çözüm önerisi var. Boğaz enfeksiyonuna (iltihabına) neden olan en yaygın bakteri olarak bilinen streptokok patojenlere karşı, evde kendiniz hazırladığınız bitkisel formül ile boğaz ağrısı neden olur, ne iyi gelir, nasıl geçer gibi soruların yanıtını bulmuş olacaksınız. Hazırladığınız bu karışım boğaz ağrısı ve ona bağlı olan öksürük için de size iyi gelecektir.

Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Boğaz yanması, iltihap ve şişliğe iyi gelen yöntemler nelerdir?

Havaların soğuması ile birlikte boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusu da bir o kadar sorulmaya başlandı. Her zaman doktora gitmeniz en iyi yöntem olabilir yalnız ilaç kullanmak yerine kendiniz evde çözüm önerilerini değerlendirmek istiyorsanız altta sizlere aktardığımız karışımı deneyebilirsiniz. 

Bu karışım ile boğaz ağrısının gün içerisinde neden olduğu konuşma, yemek yeme eylemlerini kolaylaştırabilirsiniz. Boğaz ağrısı bunlar ile birlikte çeşitli sıkıntıları da getirebilen bir hastalık çeşitidir. İlerlediği takdirde bademcik iltihabı, kulak ağrısı ve bunlar gibi çeşitli sağlık sorunlarında neden olabilir. Boğaz ağrısına ne iyi gelir boğaz ağrısına evde çözüm yöntemleri nelerdir gibi soruların cevaplarını bu yazımızda bulabileceksiniz.

Boğaz ağrısı viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır. Boğaz ağrısına neden olan en yaygın bakteri streptokok piyojenendir.

Boğaz ağrısın oluşturabilen diğer patojenler şunları içerir:

1- Grip virüsü
2- Boğaz iltihabına neden olan Epstein-Barr virüsü
3- Parainfluenza virüsleri
4- Entero viruslar
5- Uçuk virüsü

Boğaz ağrısı ve beraberinde gelen bademcik şişmesinine neden olan belirtiler şu şekildedir;

- Boğaz ağrısı ve yutkunma sırasında ağrı
- Baş ağrısı ve kulak ağrısı
- Ateş
- Öksürme
- Bademciklerin kızarıklığı
- Bademcikler üzerinde beyaz veya sarı bir kaplama
- Boğazdaki kabarcıklar veya ülserler
- İştah kaybı
- Boyun veya çene bölgesinde şişmiş bezler
- Ağız kokusu

Boğaz ağrısı nasıl önlenir?

Boğaz ağrısı eğer beraberinde bademcik şişkinliğini getirirse bulaşıcı bir hastalıktır. Enfeksiyonun yayılmasının yanı sıra yakalanmasını önlemek için aşağıdaki koruyucu önlemleri almanız gerekmektedir.

1- Özellikle tuvaleti kullandıktan sonra ve yemek yemeden önce ellerinizi iyice ve sık yıkayın .
2- Yemek veya mutfak eşyalarını paylaşmaktan kaçının.
3- Boğaz ağrısı meydana geldiğinde, bademcik şişmesi teşhisi konduktan sonra diş fırçasını enfeksiyonla kirleteceğinden diş fırçasını değiştirin.

Boğaz ağrısı ile gelişen enfeksiyonun başkalarına bulaşmasını önlemek için;

1- Hasta olduğunuzda evde kalın.
2- Öksürürken veya hapşırırken ağzını kapatın.
3- Hapşırdıktan veya öksürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

Boğaz ağrısına genelde doktorlar çeşitli antibiyotik ve ilaçlar yazarlar. Ancak ilaç kullanacak kadar ileri seviyede bir boğaz ağrısı ve bademcik şişmesi ile karşı karşıya değilseniz boğaz ağrısına evde çözüm yöntemlerini deneyebilirsiniz. Boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusunu soruyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz ilaç gibi doğal tarifleri deneyebilirsiniz.

Boğaz ağrısına ne iyi gelir,

Boğaz ağrısına evde çözüm yöntemleri nelerdir?

Yöntem 1: Tuzlu su

Tuzlu su boğaz ağrısı için hızlı en temel ve güçlü ev ilaçlarından birisidir. Ağzındaki salin solüsyonunu söndürmek, toksinlerin ağız boşluğundan çıkarılmasına ve aynı zamanda bölgenin dezenfekte edilmesine yardımcı olmak için tuzlu su oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca bademciklerdeki şişmeyi de azaltmaya yardımcı olur. Boğazınızın ph ı iltihap nedeniyle bozulmuştur. Bu durumda tuzlu su boğaz ph ını eski haline getirmeye yardımcı olacaktır.

Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer Boğaz yanması, iltihap ve şişliğe iyi gelen yöntemler nelerdir

1- 1 çay kaşığı tuzu 1 bardak ılık suya ekleyin ve karıştırın.
2- 10 ila 15 saniye boyunca gargara yapın ve tükürüp atın.
3- Bardaktaki su boşayana kadar tekrarlayın.
4- Tamamen rahatlamak için 3-4 gün devam edin.

Yöntem 2: Hindistan Cevizi Yağı

Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer Boğaz yanması, iltihap ve şişliğe iyi gelen yöntemler nelerdir

Dişlerinizi ve dişetinizi sağlıklı tutmak için hindistan cevizi yağı yöntemini duymuşsunuzdur. Fakat hindistan cevizi yağının boğaz ağrısına da iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Şifalı özelliklere sahip olduğu ileri sürülen hindistancevizi yağı, boğaz ağrısında ve bademcik iltihabında ilaç olarak kullanılabilir. Hindistan cevizi yağı, Anti-bakteriyel özellik barındırmasından dolayı zararlı patojenlerin bademcikler yüzeyinden ayrılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda anti-inflamatuar özellikleri sayesinde boğaz ağrısındandan anında kurtulmanızı sağlar.

Malzemeler

- 2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı
- ¼ fincan ham bal
-2 yemek kaşığı taze limon suyu

• Tencereye 2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı yağı dökün.
• 3 çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin.
• Ayrıca, ¼ fincan çiğ bal ekleyin.
• Bunları birlikte karıştırın ve düşük sıcaklıkta ısıtın. Sadece malzemelerin erimesini ve harmanlanmasını istiyorsanız, çok uzun süre pişirmeyin.

• Hazırlanan öksürük şurubu bir kaba aktarılır ve bir süre soğumasına izin verilir.
• Şurubu hava geçirmez bir şişede saklayınız.

Nasıl kullanılır?

Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer Boğaz yanması, iltihap ve şişliğe iyi gelen yöntemler nelerdir

1 tatlı kaşığı hindistancevizi şurubunu 1 fincan ılık suda karıştırıp seyreltin.
Boğaz ağrısının gidermek için günde 3 defa içebilirsiniz.

Yöntem 3: Zencefilli limon çayı

Malzemeler:

Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer Boğaz yanması, iltihap ve şişliğe iyi gelen yöntemler nelerdir

- 1 fincan sıcak su
- 1 çay kaşığı Ham bal (
- 1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil

Nasıl kullanılır?

• 1 su bardağı sıcak suya ½ çorba kaşığı rendelenmiş zencefil ekleyin.
• Bardağı bir çay tabağıyla örtüp 5 dk bekletin.
• Ilıdıktan sonra içerisine bal ekleyip içebilirsiniz.

Pastil yöntemi

Bazı pastiller bademcik iltihabına ve boğaz ağrısına iyi gelmektedir.

Nasıl kullanılır?

Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer Boğaz yanması, iltihap ve şişliğe iyi gelen yöntemler nelerdir

Boğaz ağrısının hissetmeye başladığınız anda ağzınıza bir adet pastil atın. 15 dk boyunca ağzınızda eriyene kadar gezdirin.

Karabiberli tuzlu su yöntemi

Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer Boğaz yanması, iltihap ve şişliğe iyi gelen yöntemler nelerdir

Bu yöntem boğaz ağrısı ve bademcik iltihabını iyileştirmenin yanı sıra balgam söktürücü özellik te barındırmaktadır.

Karabiber ve tuzun antibakteriyel özellikleri enfeksiyonlardan da kurtulmanıza yardımcı olur.

Malzemeler:

• 1 tatlı kaşığı karabiber
• 1 çorba kaşığı taze limon suyu
• Bir tutam tuz

Nasıl hazırlanır?

Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer Boğaz yanması, iltihap ve şişliğe iyi gelen yöntemler nelerdir


• Bir tencereye 1 su bardağı su dökün.
• 1 çorba kaşığı taze limon suyu ekleyin.
• Bütün tatlı kaşığı karabiber ekleyin.
• Bir tutam tuz atın.
• Malzemeleri, su kaynamaya gelene kadar ısıtın.

Nasıl kullanılır?

• Su kaynatmaya başlayınca, sıcaklığı düşürün ve biberlerin suda dağılmasına izin vermek için 5 dakika daha kaynatın.
• Sıcak bir şekilde bir bardağın içerisine koyarak tüketebilirsiniz.. Bu noktada tat daha iyi hale getirmek için ayrıca 1 çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.



    Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Ev hayatınız ile ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Evde olası kazalara karşı temkinli olmanızda fayda var. Sabah saatlerinde ilişkiler daha akıcı. Keyifli olaylar yaşayabilirsiniz. Güven aradığınız durumlar oluşabilir, iç sesinizi dinleyerek doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir, ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yakın çevrenizle ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda iletişim içinde olacağınız hareketli bir gündesiniz. Kulağınıza dedikodular gelebilir. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde size keyif veren şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşama doğru biraz gerginlik artabilir, dikkatli olun.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Hesaplarınızı gözden geçirip, yeni bir parasal yapılanma içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde akıcı temalar söz konusu. İlişkiler içinde rahat zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde ise kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni başlangıçlar yapmak için yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler gündeminizi etkileyebilir. Beslenmenize özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir. Sabah saatlerinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Ailenizle keyifli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelecek olaylar gündeminizi etkileyebilir. Yaşayacağınız kayıpların ardından, içsel süreçlerin içine girebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Sabah saatlerinde ilişkilerinizle ilgili konular daha fazla gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınıza özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sosyal gruplarınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Geleceğinizle ile ilgili beklentileriniz hakkında farklı konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde kendinizi keyifli ve şanslı hissedebilirsiniz.  Akşama doğru yapacağınız planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işleriniz daha akıcı şekilde ilerleyebilir. Hedeflediğiniz konular hakkında işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konuları gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. İlgilendiğiniz konular yorucu hale gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Akademik konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Sabah saatlerinde ailenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Akıcı enerjiler sayesinde tüm gün işlerinizin kolayca ilerleyebilir. Sevdikleriniz için alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Yaptığınız planlarda erteleme olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeminizi oluşturabilir. Ortaklı para konularına karşı daha hassas olmanız gereken zamanlar olabilir. Bugün ertelediğiniz banka işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde işlerinizi bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde ilişkilerde sıkışmalar yaşanabilir. Kendinizi tedirgin ve yorgun hissedebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ilişkiler açısından daha rahat temalar söz konusu. Genel olarak şanslı bir gündesiniz. İlişkilerde denge ve uyum arayışında olabilirsiniz. Anlaşmalar içinde olabilirsiniz. Akşama doğru gerginlikler artabilir. Baskı altında karar vermeye çalıştığınızı hissedebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatında birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İşinizle ilgili sorumluluklarınızda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Başkalarından destek alacağınız zamanlarda olabilir. Sağlığınıza özen göstermenizde fayda var. Akşam saatlerin de yaptığınız planlarda değişikliler olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kendinizi ifade ederken yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde ilişkiler konusunda şanslısınız. Keyif aldığınız konular için harcama yapabilirsiniz. İçsel uyumunuzun tam olduğunu hissedeceksiniz. Risk almaya açık zamanlar var. Keyif aldığınız yerlerde olmak isteyeceksiniz. Akşam saatleri daha yorucu geçebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Esra Kemer
    Esra Kemerİş hayatında stres yönetimi
    Asuman Korugan
    Asuman KoruganAl ama verme
    Güney Güneyan
    Güney GüneyanFeminizm Deformasyonu
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer Pazvantoğlu2020 Dekorasyon Trendleri
    Ezgican Serim
    Ezgican SerimÜnlü Gurme Apicius
    Merve Kantarcı Çulha
    Merve Kantarcı ÇulhaAz parayla yurt dışında nasıl gezilir?
    Ayşegül Kartal
    Ayşegül Kartal14 Şubat’ta Sırat’ı geçmek…
    Burcu Çetinkaya
    Burcu ÇetinkayaVajinal botoks
    Betül Yergök
    Betül YergökKaygı bozukluğu ve çözüm
    Dr. Burak Toprak
    Dr. Burak ToprakAsperger sendromu nedir?
    En Çok İzlenen Videolar
    Peri Tozu - Yanan saçı kurtarma operasyonuPeri Tozu - Yanan saçı kurtarma operasyonu
    Sodalı pamuk kek tarifiSodalı pamuk kek tarifi
    Lavaş ekmeği ile pizza nasıl yapılır? - Tavada pratik pizzaLavaş ekmeği ile pizza nasıl yapılır? - Tavada pratik pizza
    17NAR - 17 Soruda İlkin Tüfekçi17NAR - 17 Soruda İlkin Tüfekçi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Baş dönmesi hangi hastalıkların habercisi olabilir?

    Baş dönmesi hangi hastalıkların habercisi olabilir?

    Sivilce problemi yaşayan ciltler için doğru cilt bakımı rutini nasıl olmalı?

    Sivilce problemi yaşayan ciltler için doğru cilt bakımı rutini nasıl olmalı?

    Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Boğaz yanması, iltihap ve şişliğe iyi gelen yöntemler nelerdir?

    Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Boğaz yanması, iltihap ve şişliğe iyi gelen yöntemler nelerdir?

    Krep tarifi - Kolay krep (akıtma) nasıl yapılır?

    Krep tarifi - Kolay krep (akıtma) nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber