'Bol bol sıvı tüketin'

Uzmanlar, gebelikle artan vücut ısısına yaz günlerinde yaşanan sıcaklığın eklenmesiyle vücudun sıcağa karşı direncinin gittikçe azaldığını belirtiyor. Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meltem Çam, hamilelikte vücudun dirençte olabilmesi için en iyi seçeneğin su olduğunu ve bol bol sıvı tüketilmesi gerektiğini söyledi.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meltem Çam, anne adaylarının bu dönemi rahat geçirebilmeleri için tavsiyelerde bulundu. Gebeliğin kendi içinde çok özel bir dönem olduğunu ve bu dönemde vücutta birçok değişim gözlemlendiğini ifade eden Çam, “ Artan metabolizma hızı vücut ısısını daha da yükseltiyor, bunun üzerinde bir de hava sıcakları eklenince anne adayları için daha zor günler başlamış oluyor” dedi.



Vücudun dirençte kalabilmesi için en iyi seçeneğin su olduğunu ve bol bol sıvı tüketilmesi gerektiğini söyleyen Çam, “Portakal suyu, süt ve terleme ile kaybedilen elektrolitleri de yerine koymak için sporcu içecekleri de tercih edilebilir. Aşırı sıvı alımının da su zehirlenmesine sebep olabileceğide unutulmamalıdır.” ifadelerini kullandı.



Kıyafet tercihlerinin terletmeyen, serin tutan bol ve rahat kıyafetlerden yana kullanılması gerektiğini belirten Çam, “Havanın serin olduğu saatlerde yürüyüş ve egzersiz yapın, nefes alıp verme de ısıyı düzenlemede önemli bir faktördür. Çok hızlı olmayan düzenli bir tempoda nefes alıp vermeye çalışın.” diye konuştu.



Yaz gebeliklerinin en büyük sıkıntılarından birinin de bacaklardaki şişmeler olduğunu belirten Çam, bu değişikliklerin gebelerde sık olmakla birlikte sıcak havalarla birlikte daha çok görüldüğüne dikkat çekerek şu önerilerde bulundu: “Tuz kullanımınızı makul seviyelere indirin, gün içinde özellikle iş sonrası veya yemekten sonra 30-60 dakika uzanın, ayaklarınızın altına bir havlu veya ufak bir yastık koyarak hafifçe yükseltin, ayaklarınıza rahat hatta mümkünse biraz büyük ayakkabılar giyin, haftada 2-3 kere yürüyüş yapın, uzun süre aynı yerde ayakta kalmayın.”



Yaz gebelerinin dikkat etmesi gereken tek noktanın sıcak hava olmadığının altını çizen Çam, “Gebelikte melanin hormonunun artışı nedeniyle özellikle yüzde, gebelik maskesi denen renk koyulaşmaları ve lekeleri ortaya çıkabilir yaz aylarında mutlaka 30-45 koruma faktörlü güneş kremi kullanın.” şeklinde konuştu.