Herkes yaptığı böreğin tam kıvamında ve lezzetli olmasını arzu eder. Bunu yapabilmek için ise belli başlı bazı püf noktalarını iyi bilmek gerekmektedir. En önemlisi ise şüphesiz doğru pişirme derecesi ve süredir. Yani böreğin kaç saat ya da kaç dakika pişirilmesi gerektiği çok iyi bilinmelidir.



Börek Fırında Kaç Derecede, Kaç Saatte (Dakikada) Pişer?



Börek eğer çok pişerse yanar fakat az pişerse bu defa da çiğ kalır. Böyle sorunlar ile karşı karşıya kalmamak için ise böreğin fırındaki derecesi ve saat ya da dakika üzerinden süresi doğru ayarlanmalıdır. O yüzden eğer börek fırında pişirilecek ise yaklaşık olarak ortalama 20 dakika ile 40 dakika arasında bir süre yeterlidir. Bu müddet ise yaklaşık yarım saatlik bir süre için yeterli gelir. Böreği fırında pişirme derecesi ise 180 derece ile 200 derece arasında değişkenlik gösterir. Eğer fırını 180 dereceye ayarlanmış iseniz, o zaman 30 dakikalık bir süre yeterli gelebilir. Ancak eğer 200 derecede böreği pişirmek istiyorsanız, o zaman 20 veya 25 dakikalık bir zaman dilimi yeterli gelir. Bu durum aynı zamanda fırının pişirme kalitesi üzerinden de değişkenlik gösterebilir. Yani fırının ısıtıcı tellerinin kalitesi de aşağı yukarı bazı farklılıklar gösterebilmektedir. O yüzden buna dikkat ederek yukarıda verilen değer aralığı kapsamında böreği pişirmek mümkün. Ayrıca elinizde bulunan fırına bağlı olarak da pişirme derecesi ile süreyi ele alabilirsiniz.