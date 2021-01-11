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11.01.2021 - 13:57 |

Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? En Etkili Öneriler...

Çoğu insan, gün içerisinde yaptığı hareketlerden veya hareketsizlikten ya da ağır bir iş yaptıktan sonra boynunda ağrı ve boyun hareketlerinde zorlanma hissetmektedir. Genel olarak bu ağrılar bir hafta içinde kendiliğinden geçer. Fakat boyun ağrısı, boyun tutulması sonucunda neler yapılacağını bilmek ağrının ve sürenin azalmasını sağlar. İşte, tüm detaylar.

Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? En Etkili Öneriler...
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 Boyun tutulması genellikle sabah uyanıldığında hissedir. Bir gün önceden kalma yorgunluk, yanlış yatma pozisyonu ya da açık bırakılan camdan esen rüzgar gibi pek çok nedeni vardır.

 Boyun Tutulması Nedir?

 Boynun tutulması, başı bir yöne doğru hareket ettirirken hissedilen ağrı ve zorlanma durumudur. Bu tutulma çoğu kez başı, omuzları ya da kolları da etkileyebilir. Boynu tutulan kişi, yana ya da omzunun üzerinden arkaya bakmakta zorlanır ve bütün vücudunu döndürmek durumunda kalır.

 Boyun tutulmasının en yaygın sebeplerinin başında yumuşak dokuların burkulması ve kas gerilemesi gelmektedir. Levator skapula kası, boyunda bulunan oldukça hassas bir kastır.

 Boyun Tutulması Belirtileri Nelerdir?

 Boyun tutulmasında başı belirli bir yöne doğru çevirmek pek mümkün değildir. Boyun hareketleri kısıtlanır ve ağrı yapar. Bu ağrı genel olarak üç farklı şekilde görülebilir.

Keskin ağrı: Tek bir noktada görün bu ağrı, bıçak batırılıyormuş gibi bir his verir.

Genel ağrı: Boyun bölümünün büyük bir kısmında görülen ağrıdır.

Yayılan ağrı: Bir sinir boyunca boyun bölgesinden omuzlara, kollara ya da ikisine birden yayınlan ağrıdır.

Diğer bir belirti ise baş ağrısıdır. Boyun bölgesinde gerçekleşen bir tahriş, kafaya bağlı kaslar veya sinirler, baş ağrısını tetikler. Boyun kaslarının gerilmesi sebebiyle de baş ağrısı meydana gelebilir.

Boyun Tutulması Nedenleri Nelerdir?

Uyku esnasında boynun ters bir konumda kalması,

Kafadan yana düşme ya da kafaya alınan ani darbeler,

Kafanın sürekli tekrarlamak durumunda kaldığı hareketler,

Uzun süre aynı pozisyonda bilgisayar başında oturmak ya da cep telefonuna bakmak,

Kasların gerilmesine neden olan stres ve kaygılar,

Uzun süre boyun ya da omuzda bir cisim taşımak boynun tutulmasına neden olur.

Boyun Tutulmasından Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Yaş ortalaması fark etmeksizin pek çok kişide görülen boyun tutulmasına ne iyi gelir;

Boynun tutulmasını engellemek için ilk olarak yatak ve yastık konforuna dikkat edilmelidir. Kişi gün içerisinde gerçekleştirdiği aktivitelerden sonra dinlenebilmek için düzgün ve konforlu bir uyku çekmelidir. Yüksek yastıklardan kaçınmalı ve ortopedik yastıklar tercih edilmelidir.

Kafaya alınabilecek darbelerden kaçınılmalı ve eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalınma gibi bir olay söz konusu ise mutlaka kask takılmalıdır. Herhangi bir durumda kafaya alınan darbelerden sonra spor aktivitelerine ya da egzersizlere ara verilmelidir.

Yüzme gibi aktivitelerde kafa sürekli aynı hareketleri yapmak durumunda kalabilir. Belli dönemlerden sonra antrenmanları daha kısa tutmak yarar sağlayacaktır.

Günümüzün boyun ağrılarına sebebiyet veren en önemli etken, bilgisayarlar ve telefonlardır. İş ya da eğitim nedeniyle bu aletlerin başında duranlar boyun ve omuz egzersizleri yapmayı aksatmamalıdır. Eğer kullanım zevk içinse aralar verilmeli hatta kullanım en aza indirilmelidir.

Özellikle çocuklarda okul çantası taşımaktan dolayı görülen ağrılara engel olmak için, taşıyacağı şeyler en aza indirgenmeli ya da yardımcı olunmalıdır.

Boyun Tutulması Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Boyun tutulmaları genel olarak kas burkulması olduğu için uygulanacak tedavi yöntemleri bu yönde olmalıdır. Enflamasyonu azaltmak açısında kas gevşetici ya da ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir Fakat satılan ilaçların riskleri, olası yan etkileri hesaba katılmalı ve mutlaka doktor tavsiyesi üzerine reçeteyle kullanılmalıdır.

Fizik tedavi uzmanı tarafından belirlenen boyun güçlendirici egzersizler yapılabilir. Diğer yandan iyi bilen bir masaj terapistine gidilerek omurların açılması sağlanabilir.

Kasların ve dokuların iyileşebilmesi için zaman gerekmektedir. Bu süreçte iyi bir şekilde dinlenmek için örneğin, bilgisayar, telefon ya da araba kullanmaktan kaçınılmalı, fiziksel aktiviteler ya da egzersizler ertelenmelidir.

Ağrıyan ve tutulan bölgeye, özellikle ağrının en şiddetli olduğu zamanlarda soğuk ve ardından 15 dakika arayla sıcak kompres uygulanabilir.

Esneme hareketleri ve yürüyüş gibi hafif, boynu etkilemeyecek egzersizler yapılabilir. Böylece boyun tutulmalarının iyileşme süreci artacaktır.

Boyun Tutulmalarında En Etkili Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Fizik Tedavi

Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımı (TENS)

Kısa Süreli İmmobilizasyon

Steroid Enjeksiyonları

Boyun Tutulması Ameliyatı

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