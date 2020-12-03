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03.12.2020 - 14:48 |

Brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli brokoli çorbası tarifi

Kış aylarının vazgeçilmezi olan sebzelerden brokoli ile ilgili çeşitli yemekler yapılıyor. En çok tercih edilenler birisi de brokoli çorbası. Peki, brokoli çorbası nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir? İşte brokoli çorbasını lezzetli hale getiren püf noktaları.

Brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli brokoli çorbası tarifi
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Bol vitaminli ve farklı bir sebze olan brokoli ilk akla gelen sebzelerden olmasa da oldukça lezzetlidir. Brokoli çorbası ise yapabileceğiniz ve deneyimleyeceğiniz en lezzetli tariflerden birisi olabilir. Brokoliyi sevmeyenler bile bu çorbaya bayılacaktır. İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz brokoli çorbası tarifi.

BROKOLİ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

BROKOLİ ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

-500 gram brokoli
-1 tane havuç
-1 tane patates
-2 bardak süt
-1 tane soğan
-2 kaşık süt kreması
-2 kaşık tereyağı
-Tuz
-Karabiber
-1 kaşık un

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

Brokoliyi yıkayın, patatesi küp küp doğrayın,havucu halka halka dilimleyin ve soğanı doğrayın. Hepsini bir tencerede karıştırın, üzerine geçecek kadar su ilave edin ve sebzeleri yumuşayana kadar haşlayın.

Diğer bir tencerede tereyağını eritin ve elediğiniz unu ekleyerek kavurun. Yavaş yavaş sütü ilave ederek beşamel sosu pişirin.

Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile ezin. Tuz ve karabiberi ekleyerek kaynatın.

Son olarak brokoli çorbasının kremasını ilave edip, kaynatın ve çorbanız hazır.

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