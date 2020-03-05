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05.03.2020 - 10:28 |

Brüksel lahanası nasıl pişirilir?

Brüksel lahanası sağlıklı, lezzetli ve hem kendi başına hem de yemeklerin yanında harika giden bir yiyecektir. Brüksel lahanası ocakta veya fırında olmak üzere farklı şekillerde pişirilebilir. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın brüksel lahanasını pişirmek hızlı ve kolaydır. Peki, brüksel lahanası nasıl pişirilir? İşte sizin için pratik ve kolay 3 yöntem...

Brüksel lahanası nasıl pişirilir?

Brükel lahanası, düşük kalorili olmasının yanı sıra pek çok vitamin ve minerali bünyesinde taşıması, sindirimi kolaylaştırıp bağırsak dostu oluşu, kansızlığa iyi gelmesi, içerdiği potasyum sebebiyle tansiyonu düzenlemesi ile bilinen sağlıklı bir yiyecektir. Kat kat içine kapanık bir sebze olan brüksel lahanası ocakta veya fırında olmak üzere farklı şekillerde pişirilebilir. Peki, brüksel lahanası nasıl pişirilir? İşte sizin için pratik ve kolay 3 yöntem... 

Birinci yöntem

Haşlanmış brüksel lahanası

Malzemeler:

-1 kg brüksel lahanası
-1 tatlı kaşığı tuz
-1/2 tatlı kaşığı toz biber
-2 yemek kaşığı tereyağı

Brüksel lahanası nasıl pişirilir

Haşlanmış brüksel lahanası nasıl yapılır?

-Bir tencere suyu kaynatın ve içerisine bir tutam tuz ekleyin. Suyun kaynaması için birkaç dakika bekleyin.
-Brüksel lahanalarını kaynayan suya ekleyin ve 10-15 dakika yumuşayana kadar pişirin.
-Çatalla lahanalara kolay batırabiliyorsanız pişmiş demektir.
-Brüksel lahanaları piştikten sonra bir tabağa alın ve bu noktada istediğiniz
baharatları ekleyebilirsiniz.
-Tuz, toz biber ve tereyağı lahanalara ayrı bir lezzet katacaktır.
-Dilerseniz brüksel lahanalarını buharda da pişirebilirsiniz. Buharda pişirmek lahananın
rengini koruyabilir ve haşlama yöntemine göre daha lezzetli olmasını sağlayabilir.

İkinci yöntem

Sotelenmiş brüksel lahanası

Malzemeler:

-1 kg Brüksel lahanası
-1/4 su bardağı zeytinyağı
-Lezzetlendirmek için tuz
-Lezzetlendirmek için toz biber
-2 yemek kaşığı limon suyu

Brüksel lahanası nasıl pişirilir

Sotelenmiş brüksel lahanası nasıl yapılır?

-Brüksel lahanalarını yıkayın ve doğrayın. Soğuk suyun altında yıkayarak sararmış kısımlarını mutlaka temizleyin.
-Daha sonra tepesinden kök kısmına doğru ikiye bölün ve kök kısmına 1 cm'lik çizim atın. Bu yöntem ısının
brüksel lahanasının içine geçmesine yardımcı olacaktır.
-Zeytinyağını orta ateşte bir tavada ısıtın ve uzunlamasına dilimlenmiş brüksel lahanalarını
tavaya ekleyin, baharatlayın.
-Lahanaların bir tarafı pembeleşinceye kadar yaklaşık 5 dakika her iki tarafını da pişirin.
-Son olarak 1/3 su bardağı suyu tavaya koyun ve lahanaların pişirme işlemini tamamlayın.
-Bu noktata suyun tavanın dibini tamamen kaplaması gerekir. Brüksel lahanaları suyu çekene kadar
ve iyi pişene kadar pişirin.
-Daha sonra üzerine limon suyu gezdirin ve sıcakken servis yapın.

Üçüncü yöntem 

Fırında brüksel lahanası

Malzemeler:

-700 gram brüksel lahanası
-3 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 tatlı kaşığı tuz
-1/2 tatlı kaşığı karabiber

Fırında brüksel lahanası nasıl yapılır? 

-Fırını önceden 200 derece ısıtın. Brüksel lahanalarını yıkayın ve yaprakların kötü olan kısımlarını temizleyin.
-Daha rahat pişmesi için köklerini kesin.
-Bir kabın içerisinde zeytinyağı, tuzu ve karabiberi karıştırın.
-Brüksel lahanalarını kabın içerisine ilave ederek karışımın her yerine yayılmasını sağlayın.
-Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve lahanaları üst üste gelmeyecek şekilde fırın tepsisine yerleştirin.
-30-40 dakika kadar pişirin. Üzerine tuz serperek sıcakken servis yapın.

Afiyet olsun. 

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