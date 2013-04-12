Bu araştırma kadınları korkutuyor!

Yapılan araştırma sonuçları kadınları korkuttu. Geçtiğimiz gün basına açıklanan istatistik sonuçları içersinde her yıl 2 bin 500 kadının doğum kontrol hapından tromboz hastalığına yakalndığı ortaya çıktı.



Çok sayıda tüketilen tanınmış doğum kontrol hapların sağlık açısından zararlı yan etkilerin bulunması doğum kontrol hapların ne kadar riskli olduğunu gösteriyor. İstatistik sonuçlarına göre doğum kontrol hapından Fransa’da her ay 2 kişi hayatını kaybediyor. İstenmeyen gebelikten korunmak için 4,27 milyon Fransız 2011 yılı içinde doğum kontrol hapını tercih etti.



Piyasada 1980’den buyana kullanılan doğum kontrol hapların sağlık açısından daha riskli olduğu ortaya çıktı.



Sağlık Bakanlığı eski jenerasyona ait hapların reçeteden çıkarılmasını tavsiye etti. Piyasa’ya yeni çıkan bazı doğum kontrol haplarında aynı riski taşımasına rağmen tercih edilmesi istenmeyen hastalıkları beraberinde getiriyor. Son yıllarda tromboz ve ölümlere neden olan doğum kontrol hapları içinde Yasmin, Yaz, Petibelle, Meliane’ gibi çok sayıda tanınmış ilaç markaları bulunuyor.



Jinekologlar tromboz hastalık riskin sadece doğum kontrol hapından kaynaklanmadığını hapı kullanan kişinin aşırı kilolu olması, hareketsizlik, yaşlılık, guatr hastalığı, sigara tüketimi ve genetik aile yapısından meydana geldiğini duyurdu. Avrupa İlaç Tıbbi Denetleme Ajansı (EMA) piyasada satışa sunulan eski ve yeni doğum kontrol hapların yeniden denetlenmesini talep etti.

(DHA)



