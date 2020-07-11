Bu hafta gökyüzü neler söylüyor?
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.
Merkür bugün düzgün hareketine dönerken, bir süredir üzerinde düşündüğümüz, beklediğimiz konularda yeni açılımlar, yeni çözümler gündeme geliyor. Sezgilerimize daha çok güvenebiliriz. 13’ü civarında hızlı adımlar ve çözümler içindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf edebiliriz. Bu hafta önemli değerlendirmeler ve sonuçlar var. Ancak abartılı tutumlardan, yüksek beklentilerden kaçınalım. Özellikle 15’i civarında bizi baskılayan ya da üzerimizde güç kullanan kişilerle, olaylarla karşılaşabiliriz. 17’si sonrasında kafamızdaki şeyleri bırakmak ve zihnimizi serbest kılmak için daha çok şey yapabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
12 Temmuz Pazar
Acele ile harekete geçtiğimiz bir gün olabilir. Biraz daha sakin düşünelim.
13 Temmuz Pazartesi
Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hızlı çözümler bulabiliriz.
14 Temmuz Salı
Bugün düşüncelerimizi daha pratik hale getirebileceğimiz imkanlar bulabiliriz.
15 Temmuz Çarşamba
Maddi konularda becerilerimizi ortaya koyabiliriz. Destek bulmak mümkün.
16 Temmuz Perşembe
Bugün çok fazla konuşma ve sohbet var ancak konsantre olmak kolay olmayabilir.
17 Temmuz Cuma
Ay’ın ışığı küçülürken bazı çift durumlar ya da gizli kalan şeyler gündeme gelebilir.
18 Temmuz Cumartesi
Kendimizi ifade etmek ve anlaşılmak yönünde daha çok şey yapmak istiyoruz.