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HaberlerAstroloji Haberleri Bu hafta gökyüzü neler söylüyor?
11.07.2020 - 00:00 |

Bu hafta gökyüzü neler söylüyor?

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız.

Bu hafta gökyüzü neler söylüyor?
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Merkür bugün düzgün hareketine dönerken, bir süredir üzerinde düşündüğümüz, beklediğimiz konularda yeni açılımlar, yeni çözümler gündeme geliyor. Sezgilerimize daha çok güvenebiliriz. 13’ü civarında hızlı adımlar ve çözümler içindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf edebiliriz. Bu hafta önemli değerlendirmeler ve sonuçlar var. Ancak abartılı tutumlardan, yüksek beklentilerden kaçınalım. Özellikle 15’i civarında bizi baskılayan ya da üzerimizde güç kullanan kişilerle, olaylarla karşılaşabiliriz. 17’si sonrasında kafamızdaki şeyleri bırakmak ve zihnimizi serbest kılmak için daha çok şey yapabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

12 Temmuz Pazar

Acele ile harekete geçtiğimiz bir gün olabilir. Biraz daha sakin düşünelim.

13 Temmuz Pazartesi

Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hızlı çözümler bulabiliriz.

14 Temmuz Salı

Bugün düşüncelerimizi daha pratik hale getirebileceğimiz imkanlar bulabiliriz.

15 Temmuz Çarşamba

Maddi konularda becerilerimizi ortaya koyabiliriz. Destek bulmak mümkün.

16 Temmuz Perşembe

Bugün çok fazla konuşma ve sohbet var ancak konsantre olmak kolay olmayabilir.

17 Temmuz Cuma

Ay’ın ışığı küçülürken bazı çift durumlar ya da gizli kalan şeyler gündeme gelebilir.

18 Temmuz Cumartesi

Kendimizi ifade etmek ve anlaşılmak yönünde daha çok şey yapmak istiyoruz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Bugün yüksek bir enerjiniz var. Ay burcunuzda ilerlemekte. Yenilikler içindesiniz. Ancak kaza yaratabilecek durumlara da dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi kontrolsüz durumlar içinde bulabilirsiniz. Çok fazla bilmediğiniz konularda aşırı hırslı ya da istekli olmamaya özen gösteriniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gruplar ve arkadaşlıklar içinde samimi ancak fazla tepkisel durumlar gündeme gelebilir. Biraz daha sakin düşünmeye çalışınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi oldukça girişken ve cesur hissedebilirsiniz. Sizi öne çıkaran imkanlar var. Daha çok dikkat çekeceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde yeni keşifler ve başlangıç enerjisi hakim. Duygusal açıdan daha coşkulu olabilirsiniz. Yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Duygusal açıdan biraz daha sakın kalmaya bakmalısınız. Ortaklaşa konularda gereksiz risklere girmemeye bakın. Sağlığınıza da özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün karşılıklı konularda, olası tartışmalarda daha sakin kalmaya bakmalısınız. Daha fazla düşünmeye, sakinliğe ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi fiziksel açıdan uğraştırabilecek durumlar var. Enerjiniz yüksek ancak bu arada olası kazalara da dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Enerjinizi doğru yönde kullanmaya bakın. Sevdiklerinizle, çocuklarla daha ilgili olabilirsiniz. Ancak aşkta tartışmalar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evde kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz. Ancak bu arada evde huzursuzluk kaynağı olabilecek konulara da dikkat etmek gerek.Devamını Oku

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Bugün

Bugün zamanınızı daha çok kendi özelinizde geçirebilir ya da psikolojik açıdan içe dönüş yaşayabilirsiniz. Bazı gizli konular da gündeme geliyor olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün içinizden geldiği gibi harcama yapabilirsiniz. Ancak düşünmeden gereksiz masraflara da girmeniz çok olası. Daha yapıcı düşünün.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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