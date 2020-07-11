Bu hafta gökyüzü neler söylüyor?

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AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün yüksek bir enerjiniz var. Ay burcunuzda ilerlemekte. Yenilikler içindesiniz. Ancak kaza yaratabilecek durumlara da dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi kontrolsüz durumlar içinde bulabilirsiniz. Çok fazla bilmediğiniz konularda aşırı hırslı ya da istekli olmamaya özen gösteriniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gruplar ve arkadaşlıklar içinde samimi ancak fazla tepkisel durumlar gündeme gelebilir. Biraz daha sakin düşünmeye çalışınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi oldukça girişken ve cesur hissedebilirsiniz. Sizi öne çıkaran imkanlar var. Daha çok dikkat çekeceksiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde yeni keşifler ve başlangıç enerjisi hakim. Duygusal açıdan daha coşkulu olabilirsiniz. Yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Duygusal açıdan biraz daha sakın kalmaya bakmalısınız. Ortaklaşa konularda gereksiz risklere girmemeye bakın. Sağlığınıza da özen gösterin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün karşılıklı konularda, olası tartışmalarda daha sakin kalmaya bakmalısınız. Daha fazla düşünmeye, sakinliğe ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sizi fiziksel açıdan uğraştırabilecek durumlar var. Enerjiniz yüksek ancak bu arada olası kazalara da dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Enerjinizi doğru yönde kullanmaya bakın. Sevdiklerinizle, çocuklarla daha ilgili olabilirsiniz. Ancak aşkta tartışmalar da gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün evde kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz. Ancak bu arada evde huzursuzluk kaynağı olabilecek konulara da dikkat etmek gerek.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün zamanınızı daha çok kendi özelinizde geçirebilir ya da psikolojik açıdan içe dönüş yaşayabilirsiniz. Bazı gizli konular da gündeme geliyor olabilir.Devamını Oku Devamını Oku