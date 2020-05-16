Bu hafta oldukça hızlı değişiklikler var
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta gökyüzü trafiği oldukça hızlı değişiklikleri bir araya getirmekte. Güneş 20’sinde İkizler burcuna ilerlemekte. Böylece İkizler’deki vurgu gittikçe artıyor. Hareket, iletişim ve seçeneklerin arttığı günlerdeyiz. Konuşmalar, sohbetler renklenmekte. Ancak kafa karıştırıcı durumlar ve yanlış değerlendirmeler de yaşanabilir. Zira hafta boyunca kare açıda kalan Venüs ve Neptün aşkta ve değer verdiğimiz konularla ilgili karmaşalara, aşırı hayallere ve dolayısı ile ilişkilerde yanlışlıklar içine de girebileceğimiz durumlara işaret etmekte. Bu bakımdan 22’sinde İkizler’deki yeniay hem canlı hem de kafa karıştırıcı, dağınıklık yaratabilecek koşullar getirmekte. Biraz daha uyanık olalım.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
17 Mayıs Pazar
Günün ilk yarısında biraz karışık ve yorucu durumlar var, akşam saatleri çok daha enerjik olabiliriz.
18 Mayıs Pazartesi
Yenilik ve değişiklik istiyoruz ancak aceleci olmamalıyız.
19 Mayıs Salı
Öğle saatlerinde sosyal konular, görüşmeler açısından daha verimli koşullar bulabiliriz.
20 Mayıs Çarşamba
Bugün maddi konularda, parasal alanda beklenmedik koşullar bizi daha huzursuz kılabilir.
21 Mayıs Perşembe
Yeniay öncesinde sıkışıklıklar, yolunda gitmeyen durumlar söz konusu olabilir. Sabırlı olalım.
22 Mayıs Cuma
Yeniay daha fazla hareket ve canlılık getirmekte ancak bu dönemde psikolojik dengesizlikler de var.
23 Mayıs Cumartesi
Daha fazla iletişim, hareket ve sürekli fikir değiştirmenin söz konusu olduğu bir gündeyiz.