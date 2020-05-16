Bu hafta oldukça hızlı değişiklikler var

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Bugün Ay belirsizliklere işaret ediyor. Bugün biraz sabırlı olmak ve fazla iddialı davranmamak gerekiyor. Duygusal açıdan geçmişten kaynaklanan koşullar ağır basmakta.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Pasif kalmamalısınız. Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konular açısından oldukça güzel olabilir. Ancak sizi bağlayan sorumluluklar da var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kafanızda pek çok düşünce olabilir. Bugün dikkat çekmek ve öne çıkmak konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Ancak yüksek beklentilerinize de dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bu kendinizi geliştirebilecek olanaklar bulabilirsiniz. Hareketsiz kalmamalı ve yeniliklere açık durmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Parasal konularda daha bağlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak riskli bir durum karşısında daha cesur olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlemekte. Bugün eşinizle ya da sevgilinizle ilgili konulara daha fazla duyarlılık göstermeniz beklenebilir. Daha iyi bir dinleyici olmaya çalışmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın önemli işler ve uğraşlar içinde olabilirsiniz. Çalışkan olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay burcunuzla uyumlu kalıyor. Genel olarak şanslı olabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı konulara, eğlenceye daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün eve ait işler daha çok tamamlanması gereken konular ağır basıyor. Evle daha çok ilgilenmeniz gerekiyor.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yakın çevrenizle, kardeşlerle ilişkiler daha çok dikkat edebilir. Görüşmelerinizi de tamamlamaya bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eğer alışveriş yapacaksınız aceleci davranmamalısınız. Kararlarınızı yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku