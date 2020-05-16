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HaberlerAstroloji Haberleri Bu hafta oldukça hızlı değişiklikler var
16.05.2020 - 00:00 |

Bu hafta oldukça hızlı değişiklikler var

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bu hafta oldukça hızlı değişiklikler var
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Bu hafta gökyüzü trafiği oldukça hızlı değişiklikleri bir araya getirmekte. Güneş 20’sinde İkizler burcuna ilerlemekte. Böylece İkizler’deki vurgu gittikçe artıyor. Hareket, iletişim ve seçeneklerin arttığı günlerdeyiz. Konuşmalar, sohbetler renklenmekte. Ancak kafa karıştırıcı durumlar ve yanlış değerlendirmeler de yaşanabilir. Zira hafta boyunca kare açıda kalan Venüs ve Neptün aşkta ve değer verdiğimiz konularla ilgili karmaşalara, aşırı hayallere ve dolayısı ile ilişkilerde yanlışlıklar içine de girebileceğimiz durumlara işaret etmekte. Bu bakımdan 22’sinde İkizler’deki yeniay hem canlı hem de kafa karıştırıcı, dağınıklık yaratabilecek koşullar getirmekte. Biraz daha uyanık olalım.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

17 Mayıs Pazar

Günün ilk yarısında biraz karışık ve yorucu durumlar var, akşam saatleri çok daha enerjik olabiliriz.

18 Mayıs Pazartesi

Yenilik ve değişiklik istiyoruz ancak aceleci olmamalıyız.

19 Mayıs Salı

Öğle saatlerinde sosyal konular, görüşmeler açısından daha verimli koşullar bulabiliriz.

20 Mayıs Çarşamba

Bugün maddi konularda, parasal alanda beklenmedik koşullar bizi daha huzursuz kılabilir.

21 Mayıs Perşembe

Yeniay öncesinde sıkışıklıklar, yolunda gitmeyen durumlar söz konusu olabilir. Sabırlı olalım.

22 Mayıs Cuma

Yeniay daha fazla hareket ve canlılık getirmekte ancak bu dönemde psikolojik dengesizlikler de var.

23 Mayıs Cumartesi

Daha fazla iletişim, hareket ve sürekli fikir değiştirmenin söz konusu olduğu bir gündeyiz.

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Bugün

Ay belirsizliklere işaret ediyor. Bugün biraz sabırlı olmak ve fazla iddialı davranmamak gerekiyor. Duygusal açıdan geçmişten kaynaklanan koşullar ağır basmakta.Devamını Oku

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Bugün

Pasif kalmamalısınız. Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konular açısından oldukça güzel olabilir. Ancak sizi bağlayan sorumluluklar da var.Devamını Oku

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Bugün

Kafanızda pek çok düşünce olabilir. Bugün dikkat çekmek ve öne çıkmak konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Ancak yüksek beklentilerinize de dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bu kendinizi geliştirebilecek olanaklar bulabilirsiniz. Hareketsiz kalmamalı ve yeniliklere açık durmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Parasal konularda daha bağlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak riskli bir durum karşısında daha cesur olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay karşıt burcunuzda ilerlemekte. Bugün eşinizle ya da sevgilinizle ilgili konulara daha fazla duyarlılık göstermeniz beklenebilir. Daha iyi bir dinleyici olmaya çalışmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın önemli işler ve uğraşlar içinde olabilirsiniz. Çalışkan olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ay burcunuzla uyumlu kalıyor. Genel olarak şanslı olabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı konulara, eğlenceye daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eve ait işler daha çok tamamlanması gereken konular ağır basıyor. Evle daha çok ilgilenmeniz gerekiyor.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevrenizle, kardeşlerle ilişkiler daha çok dikkat edebilir. Görüşmelerinizi de tamamlamaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Eğer alışveriş yapacaksınız aceleci davranmamalısınız. Kararlarınızı yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha çok dikkat çekebilir ve kişisel adımlar atabilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı nedenler de olabilir.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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