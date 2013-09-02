Bu yöntemle mucizeyi kucaklayın!

Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aytuğ Kolankaya hiç sperm üretimi olmayan erkekler veya yumurta üretimi tamamen durmuş olan kadınlar dışında fizyolojik çok büyük bir yetersizliği olmayan herkesin tüp bebek ile çocuk sahibi olabileceğini söylüyor.

Herkes tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilir mi?

Çiftlerin etkili bir korunma yöntemi uygulamamalarına ve düzenli ilişki varlığına karşın bir yıl içerisinde gebelik elde edilememesi durumu “infertilite” ya da toplumda bilinen adıyla kısırlık olarak tanımlanıyor. Op. Dr. Aytuğ Kolankaya, bu problemin üreme çağındaki çiftlerin yaklaşık yüzde 10-15’ini etkilediği söylüyor. Kolankaya bunun dışında çeşitli genetik sorunu bulunan ya da ülkemizde sıkça rastlanan Akdeniz anemisi, orak hücre anemisi gibi hastalık taşıyıcısı çiftlerde de sağlıklı bebek elde etmek için tüp bebek yöntemine başvurulabileceğini belirtiyor.

Program 2 haftada tamamlanıyor

Aytuğ Kolankaya tüp bebek tedavisini; yumurta gelişimi, yumurtaların toplanması ve döllenmesi, embriyo gelişimi ve embriyo transferi aşamalarından oluşan bir süreç olarak anlatıyor ve ekliyor: “Bu tedavi süresi boyunca kadının hastanede yatmasını gerektirecek bir uygulama gerçekleştirilmiyor. Program genetik işlemler dahil olmak üzere iki hafta içerisinde tamamlanıyor. Bu süre içerisinde kadınların hastaneye ortalama 6 kez, erkeklerin ise bir kere gelmeleri yeterli oluyor.”

Hedef en iyi embriyoyu seçmek

Op. Dr. Aytuğ Kolankaya, “Öncelikli hedefimiz birçok tüp bebek uygulamasına karşın gebe kalamamış, tekrarlayan düşükleri olan ya da şiddetli erkek kısırlığı olmak üzere, sağlıklı bir bebek şansının tüm isteyen çiftlere sağlanmasıdır” diyor. Liv Hospital’da çok gelişmiş tüp bebek laboratuvarları hazırladıklarını belirten Op. Dr. Kolankaya, “Laboratuvarlarımızdaki düzenekler vücut ortamına çok yakın şekilde düzenlenmiş gelişmiş aletlerden oluşuyor. Daha ayrıntılı olarak sperm seçimlerinin yapılarak embriyo kültürlerinin vücut ortamına daha uygun ve güvenli takip edilebildiği düzenekler sağladık. Tüm bunları sürekli izleyip kontrol altında tutabiliyoruz. Yüksek kalitede embriyolar sağlayıp morfolojik ve genetik yapısı en iyi embriyoyu seçip transfer etmeye çalışıyoruz” diyor.