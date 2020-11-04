Kıyafetleri Toplamaya Başlayın

Devamlı aldığınız, çoğunu giymediğiniz, bir türlü kıyamayıp başkalarına veremediğiniz kıyafetlerinizden ayrılma zamanı tam da şu an. İzmir’de yaşanan üzücü depremin arama kurtarma çalışmaları henüz devam ederken çok sayıda evsiz ve birçok ihtiyacı olan insana kucak açmamızın tam zamanı. Evet hepimiz fiziki olarak oraya gidip yardım edemeyiz ama hepimiz elimizden geldiğince yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olabiliriz. Gardıroplarınızda giymediğiniz ne varsa toplayıp ihtiyacı olan insanlara göndermek için bir dakika bile beklememeniz gereken şu günlerde, kıyafetlerinizin size yetecek kadarını ve en sevdiklerinizi bir kenara ayırıp, diğerlerini ihtiyacı olan insanlara gönderin. Hiç birimizin onlarca monta, ayakkabıya, pantolona ya da t-shirte ihtiyacı yok. İhtiyacımız olan tek şey insan olduğumuzu hatırlamak. Paylaşmanın, yardımın, sevginin ve emek harcamanın zamanı. Harekete geçin ve kıyafetlerinizi paylaşın.

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