Özellikle tüp bebek tedavisini deneyip başarılı olamamış anne adayları için umut ışığı olan PRP yöntemi ile yumurtalık fonksiyonları çalışır hale getirilerek kısırlık tedavi edilebiliyor.

PRP nedir ve ne şekilde etki göstermektedir?

PRP; kişinin kendisinden alınan kanın işlenerek elde edilen trombosit bakımından zengin plazmanın tekrar kendisine verilmesiyle uygulanan tedavi yöntemidir. Enjeksiyon sonrasında yumurtalıklarda sessiz halde bulunan hücrelerin birkaç aylık süreç içerisinde aktive olmasıyla etki sağlanır. Tüp bebek tedavisinde, rahim zarında kalınlaşmanın sağlanmasında ve yumurta kalitesinin artırılmasında başarı sağladığı bilimsel olarak ispatlanmış olan ve her geçen gün gelişerek yaygınlaşan bu yöntem ile gebelik şansı düşük olan anne adaylarının şansı yükselebilmektedir.

Destek uygulama olarak kullanılan PRP tedavisi sadece tüp bebekte, rahim zarını uygun hale getirmek için değil, kötü yumurtalık rezervi olan, serum AMH ve FSH düzeyi bozulmuş bir yıldan fazla adet görmeyen menopozdaki hastalara da uygulanarak sağlıklı yumurta oluşumunu sağlayarak tüp bebek başarısını artırabilmektedir.

PRP kimlere uygulanabilir ve ne zaman yapılabilir?

PRP tedavisine başlanmadan önce, ilk olarak kadının yumurtalık rezervi ve rahim içi bulguları için ultrason muayenesi ve yumurtalık rezervi testleri yapılır. Bunlardan elde edilen sonuçlara tedavi yöntemine ve PRP yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

Daha önceden tüp bebek tedavisi denemiş ve başarısız olmuş, rahim zarının yeterince kalınlaşmadığı tespit edilmiş, yumurtalıklarında çok ciddi bir sorun olmayan, genellikle ileri yaşta olan ve yumurtalık rezervleri oldukça azalmış, menopoza giriş döneminde olan, ancak yumurtalık fonksiyonunu yeniden başlatmak amaçlanan kadınlar için uygundur. Adet gören hastalarda adet dönemi bittikten sonra işlem gerçekleştirebilir, adet görmeyen hastalarda herhangi bir dönemde uygulama yapılabilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Burcu Çetinkaya

www.burcucetinkaya.com