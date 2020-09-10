Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Covid-19 genomunun dizi analizi yapıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Şebnem Özemri Sağ ve Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İmran Sağlık, Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ ve Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Adem Alemdar, bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

Kovid-19 hastasından elde edilen SARS-CoV-2 virüs genomunun dizi analizinin gerçekleştirildiği çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Doç.Dr. Şehime Gülsün Temel, şunları kaydetti:

"Türkiye'den 194 örnek var"

"Yapılan analizler sonucunda, izole edilen virüsün hücreye girmesini sağlayan 'spike' proteininde D614G olarak bilinen mutasyonu taşıdığı ve GR sınıfında olduğu görüldü. Bu mutasyonu taşıyan virüslerin daha az ya da çok bulaşıcı olup olmadığı ile ilgili küresel anlamda bilimsel çalışmalar devam ediyor. Dünyada şimdiye kadar 95 binden fazla virüs genomunun dizilenerek eklendiği GenBank ve GISAID portalına Türkiye'den 194 örnek ve Bursa'dan da bir örnek yüklendi."

"Daha fazla virüs genom dizilemesi yapılmalı"

Daha yüksek sayılarda virüs genom dizilemesi yapılması gerektiğine dikkati çeken Temel, "Böylelikle epidemiyolojik ve moleküler araştırmalar hızlanabilecek. Bu anlamda Sağlık Bakanlığından etik kurul iznini aldık. Yerel etik kurul başvurusunu da yaparak proje ölçeğinin büyütüleceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.