Burun Akıntısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Su Gibi Burun Akıntısı Nasıl Durdurulur?

Burun akıntısı akışkan, berrak bir sıvı, daha yoğun bir mukus veya bunların arasından bir kıvama sahip olabilir. Akıntı burun deliklerinden dışarıya veya boğaz arkasından geniz akıntısı şeklinde gerçekleşebilmektedir.

Burun Akıntısı Nasıl Geçer?

Burun akıntısı burun dokularını tahriş eden veya buradaki iltihabi süreci uyarak herhangi bir şeyden dolayı kaynaklanabilir. Burun akıntısını bazı yöntemler ile durdurmak ise mümkündür. Burun akıntısı şu yöntemler ile geçebilir:

- Burun akıntısı akupresür ile tedavi edilebilmektedir. Burun etrafındaki alanda akupresür kullanmak burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve baş ağrısını hafifletmektedir.

- Yüz ve buruna gün içerisinde birkaç kere ılık nemli bez uygulamak akıntının geçmesine yardımcı olabilmektedir.

- Altta yatan nedene göre doktorlar tarafından verilen ilaç ve spreyler burun akıntısını geçirmektedir.

- Alerjik durumlara bağlı olan akıntıları durdurmak için tetikleyici şeyler tespit edilmeli ve bunlardan uzak durulmalıdır.

Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

Burun akıntısı soğuk algınlığının en belirgin belirtilerinden birisidir. Evlerde uygulanacak bazı yöntemler burun akıntısına iyi gelmektedir. Bu yöntemler şunlardır:

- Bol sıvı tüketmek burun akıntısı için çok önemlidir. Bu sayede sinüs ve burun boşluğundaki mukus daha kolay atılır.

- Sıcak buhar teneffüs etmek burun akıntısını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Özellikle soğuk algınlığı olan kişilerin buhar teneffüsü yapması iyileşmeyi hızlandırmaktadır.

- Soğuk içeceklere göre sıcak bitki çayları burun akıntısı için çok yararlıdır. Özellikle papatya, zencefil veya nane çaylarının burun açıcı özelliği bulunmaktadır.

- Zerdeçal burun akıntısı ile birlikte pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Bir çay kaşığı toz ile birlikte sıcak süt karıştırılarak tüketmek burun akıntısı veya burun tıkanıklığına iyi gelmektedir.

Su Gibi Burun Akıntısı Nasıl Durdurulur?

Burun akıntıları alerjik veya soğuk algınlığı gibi sebeplerden dolayı görülmektedir. Burun akıntısını durdurmak için evi nemlendirmek veya sıcak bir banyo yapılabilir. Özellikle buhar makinaları su gibi akan burun akıntısına çok iyi gelmektedir.

Burun akıntısı ile birlikte burun tıkanıklığı da var ise tuzlu su çözeltisi hazırlanarak burnu temizleyebilirsiniz. Bunun için 3 çay kaşığı iyot içermeyen tuz ve 1 çay kaşığı kabartma tozu karıştırılır. Bu karışım 3/4 litre kaynatılmış veya damıtılmış suya eklenir ve karıştırılır. Hazırlanan bu çözelti burun deliklerine sıkılabilir.

Burun Akıntısının Nedenleri Nelerdir?

Burun akıntısının pek çok nedeni olabilir. Grip, nezle, soğuk algınlığı veya alerjik durumlar burun akıntısının en yaygın nedenlerindendir. Burun akıntısına neden olan durumlar şunlar olabilir:

- Sinüs enfeksiyonu

- Alerjiler

- Kronik sinüzit

- Grip veya soğuk algınlığı

- Burun spreylerinin çok sık kullanılması

- Kuru hava

- Hormonal değişiklikler

- Burun içerisine yabancı cisim kaçması

- Burun polipleri

- Yüksek tansiyon, depresyon veya epileptik nöbetler

- Mesleki astım

- Sigara dumanı