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23.06.2020 - 12:56 |

Burun estetiğinde en çok merak edilen konular! Uzmanı cevapladı...

Burun Estetiği, kadınlarda ve erkeklerde en sık yapılan operasyonlardan birisidir.Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal burun estetiğinde merak edilen bazı noktalar ile ilgili bilgiler verdi.

Burun estetiğinde en çok merak edilen konular! Uzmanı cevapladı...
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Hangi burun makbul olandır? Küçük,kalkık ve biçimli olan mı ?

Çevrenize baktığınızda pek çok popüler kadın veya erkeğin büyük burnu olduğunu görürsünüz. Ayırt edici özellikleri burunları olabilir. Büyük burun asla kötü değildir.Eğer karakteristik bir ifade veriyorsa dokunmama taraftarıyım. Ancak küçük biçimli ve kalkık burun özellikle kadınlarda masumiyetin ve güzelliğin simgesi olmuş asırlardır.

En çok yapılan estetik ameliyat burun estetiği ama insanlar oldukça çekiniyorlar sonrası için, sizce bunun nedeni ne?

Rinoplasti oldukça  karmaşık bir cerrahidir. Burun yüzün tam ortasındadır ve nefes alıp vermek gibi önemli bir göreve sahiptir. Kötü ameliyat telafisi güç sıkıntılara yol açabilir. Estetik problemler herkes tarafından görülebileceği gibi düzeltme cerrahileri de oldukça zor. Dolayısıyla insanlar ameliyattan çekinebilirler. Eğer ameliyat olmaya karar verdiyseniz özellikle burun estetik ameliyatları konusunda özelleşmiş doktorları tercih etmeniz riski oldukça azaltacaktır.

Burnu küçültmek yanlış mı? Söylediklerinizden bunu mu çıkarmalıyız?

Hayır gerektiğinde küçültüyoruz ama burun estetiğini salt küçültme cerrahisi olarak görmemek lazım. Burnun yapısına göre bazı kısımlar küçültülebilir bazı kısımlarsa büyütülebilir yani bir nevi dengeleme yapmak gerekir. Aşırı küçültülmüş burunlarda sonradan  burun tıkanıklığı gelişir. Daha doğal ve fonksiyonel sonuçlar için dengeleme önemlidir.

Başarılı bir ameliyatı nasıl tanımlamak gerekir sizce?

Bence fonksiyon olarak burnun nefes alma işlevi korunmalı, eğer tıkanıklık varsa bu sorun giderilmelidir. Kozmetik olarak ise burun ve yüz yapıları arasında orantı-uyum sağlanmalıdır. Burun kanatları,burun sırtı, burun ucu arasında maksimum uyum olmalıdır. Bu amaçla çene ucu,alın ve yanaklar hatta dudaklara da aynı seansta düzeltme işlemleri yapılabilir.

Burun estetiği yaparken cinsiyete göre farklı planlama mı yapılmalı?mesela erkeklerde neye dikkat ediyorsunuz?

Elbette erkek ve kadında farklı prensipler geçerlidir. Erkeklerde feminize bir görünüm oluşturmamak lazım.. Özellikle burun sırtının oyuk olması hoş bir durum değil.Burun sırtı düz gelmeli hatta bazen çok hafif bir kemer bırakılmalıdır erkeklerde böylece daha natürel bir duruş yakalayabiliriz.

İkinci ya da üçüncü kez burun ameliyatı olmak zorunda olan hastalara ne tavsiye edersiniz? Yaklaşımınız bu hastalarda nasıl oluyor ?

Sekonder rinoplasti ya da diğer adıyla düzeltme burun estetiği ilkine göre çok fazla deneyim ve beceri gerektiren bir ameliyattır. Burnun yeniden yapılandırılması için çoğu zaman kaburga veya kulak bölgesinden kıkırdak doku almamız gerekiyor. Takdir edersiniz ki normale göre daha uzun sürer. Bence hastaların bu süreçte yapması gereken en önemli şey ameliyatlarını yapabilecek ,sadece burun ameliyatlarına yönelmiş özellikli doktoru bulmaya çalışmaları olmalıdır. Doğru seçimler mutlu sonuçları beraberinde getirir.

 

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