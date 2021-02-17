Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir? Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

Burun tıkanıklığı yaşayan insan sayısı oldukça fazladır. Bunun nedeni ise burun tıkanıklığına neden olan çok sayıda faktörün bulunmasıdır. Bu faktörler sonucunda burunda tıkanıklık meydana gelir ve nefes almak zorlaşır.

Burun Tıkanıklığının Nedenleri Nelerdir?

Burun tıkanıklığı ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Burnu tıkalı olan kişiler günlük hayatına yeterince adapte olamaz. Ayrıca, burnu tıkalı olan kişiler rahat bir uyku uyuyamadığı için genellikle yorgun olmaktadırlar. Bunun sonucunda birçok hastalık ortaya çıkabilmektedir.

Burun tıkanıklığının nedenleri;

Kıkırdak yapısındaki bozukluklar

Burun eti şişmesi

Sinüzit rahatsızlığı

Saman nezlesi

Aşırı alkol kullanımı

Baharatlı yemek tüketimi

Alerjiler

Grip ve soğuk algınlığı

Uyku bozukluğu

Gebelik

Buruna yabancı bir cisim kaçması

Yüksek tansiyon

Astım

Burun tıkanıklığının oldukça fazla nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler çok fazla sayıda olduğu için insanların önemli bir kısmında burun tıkanıklığı oluşması kaçınılmazdır. Ayrıca bazı hastalarda birden çok nedenden dolayı burun tıkanıklığı yaşandığı görülmüştür. Burun tıkanıklığı yaşayan kişiler rahat bir uyku uyuyamadığı gibi sıklıkla horlamaktadırlar. Buda aynı ortamda bulunan kişileri istemeden de olsa rahatsız etmenize neden olur.

Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

Burun tıkanıklığının geçmesi için öncelikle nedeninin doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenler arasında yapısal bozukluklar varsa hastanın ameliyat olması gerekir. Örneğin, burun içindeki kemiğin eğik olmasından dolayı burnu tıkalı olan bir kişinin tek çözümü ameliyat olmaktır. Diğer nedenler ise farklı yollar ile tedavi edilebilir.

Burun tıkanıklığına neler iyi gelir?

Tuzlu su yaparak burun içerisine çekmek

Okyanus suyu kullanmak

Zencefil çayı

Elma sirkesi

Masaj

Zeytinyağı

Vazelin

Burun tıkanıklığının giderilmesi için en önemli nokta burunu kurutmamaktır. Bunun için burun içerisine zarar vermeyecek müdahaleler yapılabilir. Örneğin, burnun içerisine zarar vermeden vazelin sürebilirsiniz. Bu sayede burun tıkanıklığı bir süreliğine giderilmiş olabilir.

Burun tıkanıklığının geçmesi doğal yollarla mümkün değilse ameliyat olmak gereklidir. Ameliyat sonrasında tekrardan burun tıkanıklığı yaşanması görülebilir. Yani önemli olan günlük hayatınız içerisinde dikkatli olmanız ve burun tıkanıklığına neden olan faktörlerden uzak durmanızdır. Bu sayede daha rahat bir hayat sürme şansını elde edebilirsiniz.







