MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Çaba içindeyiz
14.04.2020 - 00:00 |

Çaba içindeyiz

Bugün Güneş ve Pluton karesi test eden koşullara, güçlü olmak gereğine işaret etmekte.

Çaba içindeyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Güneş ve Pluton karesi test eden koşullara, güçlü olmak gereğine işaret etmekte. Bizi sonuna kadar zorlayan sınırlamalar olabilir, özgürlüğümüzü ya da niyetlerimizi kısıtlayan olaylarla karşılaşabiliriz. Dayanıklılık göstererek engelleri aşacağız. Bugünlerde elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiz.  

Nelerden kaçınmalı? Saat 11:58-13:04 ve 19:38-20:32 arasında sözünü ettiğimiz bu konularda test edilebiliriz. Bu saatlerde şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Ay da Pluton’a yaklaşırken, duygusal alanda daha sağlam olmamız gerekebilir. Kimi zaman korku ve endişelerimizi aşmamız için daha büyük bir kararlılığa ihtiyacımız olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Maymun    Düşüncelerimizi somut hale getirebiliriz. Tzolkin’e göre zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Çok hareketli bir gündeyiz. Zekaya dayanan uğraşlar ve yaratıcılığımızı çeşitlendirebileceğimiz olanaklar açısından güzel bir gündeyiz. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde çatışmacı bir tutum izleyebilirsiniz. Tepkilerinizi kontrol etmeniz gereken durumlar oluşabilir. Üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var.  Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. Akşam saatlerinde ciddi kararlar alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde bütünü görmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün ikili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Öğle saatlerinde sabrınızın zorlandığını hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde sorumluluklarınız gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe içinde olduğunuz konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kriz yaratması olası olaylardan uzak durmanızda fayda var. Parasal konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde iletişimden kaynaklı gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ciddi kararlar almanız gereken zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda daha hassas olacağınız bir gündesiniz. Tepkilerinize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde çatışmaya açık olaylar yaşanabilir. Gün içinde uyum içinde kalmakta zorlanabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumanız gerekebilir. Akşam saatlerinde sorumluluğunuz artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla iletişiminiz gün içinde önem kazanabilir. Otoriter davranmamaya, iş birlikçi olmaya özen göstermelisiniz. Gün içinde yapacağınız programlar işlerinizi kolayca toparlamanıza yardımcı olacaktır. İlişkilerinizle ilgili tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Akşam saatleri daha yorucu geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız işlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Gün içinde rahatça kendinizi ifade edeceğiniz zamanlar var. Öğle saatlerinde gergin zamanlar yaşanabilir. İletişimde olduğunuz kişilere dikkat etmenizde fayda var. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan konularla ilgilenme durumunda kalabilirsiniz. Bundan dolayı gergin anlar yaşanabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin. Emlak ile ilgili yeni gelişmeler olabilir. İlişkilerinizde aceleci davranabilirsiniz. Karşınızdaki kişi size ayna olabilir ve kendi içinize dönebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Konuşma ve yazışmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Öğle saatlerinde dikkatli olmanızda fayda var, iletişimden kaynaklı gerginlikler yaşanabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Zekânızı kullanmanız gereken işler artabilir. Akşam saatlerine doğru sorumluluk almanız gerekecek olaylar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Yeteneklerinizi kullanarak parasal konularda farklı çözümlemelere gidebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Gün içinde gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İlişkilerinizle ilgili farkındalığınız artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kişisel hassasiyetleriniz ön plana çıkabilir. Öğle saatlerinde keyfinizi kaçıracak olaylardan uzak durmalısınız. İkili ilişkilerinizde çatışmalar ve kopmalar olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için çaba içinde olabilirsiniz. Bedeninizle ilgili konulara da dikkat etmenizde fayda var. Akşam saatlerinde sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konularla ilgili kendinizi hapsedilmiş gibi hissedebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar var. Öğle saatlerinde gergin zamanlar yaşanabilir. Gün içinde kendi iç dünyanızla ilgili konular daha fazla ilginizi çekebilir. İlişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Karar vermeniz gereken konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili gelişmeler gündeminizi oluşturabilir. Öğle saatleri çatışmaya açık koşullar söz konusu. Karşınızdaki insanlarla iletişiminizi dengelemeniz gerekebilir. Sizi olgunlaştıracak deneyimler yaşayabilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız kişilere çekilebilirsiniz. Akşam saatlerinde olaylar daha da ciddileşebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluDezenfektana Dair 10 İpucu
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEvde Geri Dönüşüm
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünalİyot eksikliği belirtileri ve tedavisi
Beste Sırapınar
Beste Sırapınar"Anne Korona ne demek?"
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzBoşanmada tanıma ve tenfiz
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy Oğlak: Beni sevmeye vaktiniz var mı?
Esra Kemer
Esra KemerOnline mülakatlara hazırlık
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkGöz kapağı dolguları
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen Baysal
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen BaysalAlışkanlıklar nasıl oluşuyor?
Nur Demir
Nur DemirMuhyiddîn Arabî’ye göre rüya
En Çok İzlenen Videolar
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?
Gülüş tasarımı nedir, nasıl uygulanır?Gülüş tasarımı nedir, nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çaba içindeyiz

Çaba içindeyiz

Tatlı krizine anında çözüm! Yoğurdun içine keçiboynuzu...

Tatlı krizine anında çözüm! Yoğurdun içine keçiboynuzu...

Evde antibakteriyel ıslak mendil yapabilirsiniz! İşte yolu...

Evde antibakteriyel ıslak mendil yapabilirsiniz! İşte yolu...

UHT süt nedir ve faydaları nelerdir?

UHT süt nedir ve faydaları nelerdir?

Sıradaki Haber