Çaba içindeyiz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Güneş ve Pluton karesi test eden koşullara, güçlü olmak gereğine işaret etmekte. Bizi sonuna kadar zorlayan sınırlamalar olabilir, özgürlüğümüzü ya da niyetlerimizi kısıtlayan olaylarla karşılaşabiliriz. Dayanıklılık göstererek engelleri aşacağız. Bugünlerde elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiz.

Nelerden kaçınmalı? Saat 11:58-13:04 ve 19:38-20:32 arasında sözünü ettiğimiz bu konularda test edilebiliriz. Bu saatlerde şansımızı aşırı zorlamamalıyız. Ay da Pluton’a yaklaşırken, duygusal alanda daha sağlam olmamız gerekebilir. Kimi zaman korku ve endişelerimizi aşmamız için daha büyük bir kararlılığa ihtiyacımız olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Maymun Düşüncelerimizi somut hale getirebiliriz. Tzolkin’e göre zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Çok hareketli bir gündeyiz. Zekaya dayanan uğraşlar ve yaratıcılığımızı çeşitlendirebileceğimiz olanaklar açısından güzel bir gündeyiz. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.