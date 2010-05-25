Çatlaklara dur deyin!

Hamilelik ve emzirme dönemi için özel olarak tasarlanan RoC Maternity Anti-Stretchmarks Çatlak Önleyici Yağ, cildi nemlendirerek ve elastikiyetini artırarak çatlak oluşumunu önlediği ve oluşmuş çatlakların görünümünü gözle görülür şekilde azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.



Dermatologlar tarafından test edilen formülü tamamen doğal bazı bileşenlerin etkili karışımından oluşur: Soya yağı, tatlı badem yağı,kuş üzümü çekirdeği yağı, bisabolol, kuşburnu yağı, E vitamini. Yoğun şekilde nem düzeyinin artmasını, esnek bir yapı kazanmasına ve esnekliğini kazanan ciltte çatlakların oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Cilt yumuşaklık ve kadifemsi bir pürüzsüzlük kazanır. Günde 2 defa çatlak oluşumuna eğimli bölgelerinize uygulanabilir.