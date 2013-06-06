Çay kahveye dikkat!

Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Kutlusoy, gebelikte sıvı alımı ve sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi.



Gebelikte çay kahve tüketilmemeli



Gebelikte sıvı tüketimi son derece önemlidir. Özellikle yaz aylarında sıvı kaybı fazla olduğu için gerekli sıvı alımı yapılmalıdır. Sıvı, erken doğum tehlikesini önlemenin yanı sıra bebeğin hızlı gelişiminde de önemli bir yere sahiptir. Gebeliğini yaz döneminde geçiren anne adayları günde ortalama 2 litreden az olmamak kaydı ile su tüketmelidir. Suyun yanında sıvı tüketimi de çok önemlidir. Sıvı alması gereken gebeler çay ve kahve yerine, süt ve süt içerikli zengin mineralli içecekler tüketmelidir. Özellikle kahvenin, içerdiğinde bulunan “parakasantin” maddesi, günde 500 mg’ın üzerinde kahve tüketen bir gebe adayında düşük ve erken doğum tehlikesine, anne karnında ölü doğumlara neden olabilmektedir. Bunun yanında sık çay tüketen anne adaylarında ise demir eksikliği anemisi görülmektedir.



Yeterli sıvı alımı idrar yolu enfeksiyonlarını önler



Gebelikte idrar yolu enfeksiyonları sıklıkla görülmektedir. Bunun de en önemli nedeni, sıvı kaybı ve yeterince su tüketilmemesidir. İdrar yolu enfeksiyonu erken doğum ve düşük riskini artırmaktadır. Gebelerde idrar yolu enfeksiyonu herhangi bir belirti vermeden ortaya çıkabilir. İdrar yaparken yanma ve acıma şikayetleri fazla görülmez. Şikayetler kendini sık idrara çıkma olarak gösterir. Bu durum, rahimin idrar torbasına baskısına bağlı olduğu gibi idrar yolu enfeksiyonlarının başlangıcı da olabilir. Düzenli gebelik kontrollerini yaptıran anne adaylarında tam idrar tetkikiyle enfeksiyon tanısı konulabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarında erken teşhis, özellikle prematüre bebek oranını azaltmaktadır. Düzenli gebelik kontrolü hem anne hem de bebek sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. İdrar yolu enfeksiyonlarına bağlı risklerin önlenmesi için gebelik döneminde susuz kalınmaması, vücudun sıvı ihtiyacının yeterince karşılanması ve gerekli miktarda su tüketimine önem verilmesi gerekir.



Sağlıklı gebelik için kilo kontrolü ve vitamin desteği de önemli



İdeal olan bir gebelik, 10-12 kilo ile bitmelidir. Gebeliğin ilk 3 ayında ortalama yarım ile 1 kg diğer aylarda ise 1-1.5 kg alınması önerilmektedir. Bir anne adayının gebelik boyunca normal kaloriye ek olarak günlük ortalama 20 gram protein ihtiyacı, 300 kalori, 500 mg kalsiyum ihtiyacı doğmaktadır. Fetüsün kemik ve diş yapısı ile sağlıklı gelişimi açısından vitamin ve mineraller çok önemlidir. Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek için gebeliğe ideal kiloda başlamak gerekir. Her anne adayı gebe kalmadan 3 ay önce mutlaka folik asit yani B9 vitamini desteği almalıdır.



Anne karnındaki bebeğin sinir sistemi gelişiminde önemli bir yer tutan folik asidin gebelik süresince de alınması önerilmektedir.