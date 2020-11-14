Cevizin Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Ceviz Kabuğu Saça Ve Dişe İyi Gelir Mi?

Ceviz, ağaçta yetişen ve sert kabukları olan bir meyvedir. Sağlık açısından oldukça faydalı olduğundan evlerden eksik edilmemekte ve sık sık tüketilmektedir. Cevizin içerisinde; B, C ve E vitaminleri ile demir ve magnezyum gibi mineraller yer alır. Bu bakımdan ceviz, sağlık açısından vazgeçilmez bir besin kaynağıdır.



Cevizin Faydaları Nelerdir?



- Omega 3 bakımından zengin olduğu için kalp ve damar hastalıklarının oluşma riskini düşürür.

- İçerdiği lifler sayesinde tokluk hissini uzatır ve böylece kilo kontrolü sağlamaya destek verir.

- İçeriğinde yer alan fosfor sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve kemik sağlığını destekler.

- Omega 3, selenyum ve iyot içerdiği için beynin çalışma performansını artırır.

- Beyin sağlığına iyi geldiği için erken bunama ve epilepsi gibi hastalıklara karşı tavsiye edilir.

- Güçlü bir antioksidan olduğu için vücuttaki oksidanların artmasına engel olur.

- Serbest radikallere karşı mücadele eder, böylece hücre ve dokuların zarar görmesine engel olur.

- Bağırsakları parazitlerden temizlemeye yardımcı olur.

- Kabızlık problemine karşı güçlü bir faktördür.

- Tokluk sağladığı için kilo vermeye yardımcıdır.

- Kabuğu kaynatılarak, saça parlaklık vermek ve dişleri beyazlatmak için kullanılabilir.

- İçerisinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde metabolizmaya canlılık katar ve bağışıklık sistemine destek verir.

- Alzheimer, diyabet ve kalp hastalıklarının oluşumunu tetikleyen enflamasyonu azaltıcı bir etkisi vardır.

- Kandaki melatoninin miktarını artırdığı için uyku problemlerinin giderilmesini sağlar.

- Serbest radikalleri tuttuğu için hücrelerin canlı kalmasını sağlar ve cildin daha genç görünmesine yardımcı olur.

- Düzenli ceviz tüketimi sayesinde kardiyovasküler hastalıklara yakalanma ihtimali %40 değerine kadar düşürülebilir.

- Sperm kalitesini artırarak çocuk sahibi olmak isteyenlere destek verir.



Ceviz Kabuğu Saça İyi Gelir mi?



Ceviz, yenerek tüketilebildiği gibi kabuğu da saç ve cilt sağlığı için kullanılabilen bir besin kaynağıdır. Bu bağlamda, ceviz kabuğu saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Bu parlaklığı elde etmek için ceviz kabuğunun 10 dakika kadar suda kaynatılması yeterli olmaktadır. Ardından ceviz kabuğu ile kaynatılan suyla saçların yıkanması gerekir.



Ceviz Kabuğu Diş İçin Nasıl Kullanılır?



Ceviz kabuğu tıpkı saçlar üzerinde olduğu gibi dişler üzerinde de pozitif bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda ceviz kabuklarının suda 25 dakika kadar kaynatılması ve soğumaya bırakılmasıyla bir ceviz kürü hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu küre diş fırçası batırılıp, dişlerin bununla fırçalanması da diş tartarlarını gidermeye yardımcı olmaktadır.



Ceviz Kilo Aldırır mı?



Ceviz, içeriğinde bulunan bileşenler ve tokluk hissi vermesi nedeniyle kilo aldıran değil, kilo verdiren bir besin kaynağıdır. Ancak bu noktada gün içerisinde tüketilen cevizin doğru miktarda olması gerekir. Bunun için kilo vermek isteyenlerin günde en fazla 1 avuç kadar ceviz tüketmesi gerekmektedir.



Ceviz Ne Şekilde Tüketilirse Faydalı Olur?



Günde 1 avuç miktarda tüketilen ceviz vücut sağlığını destekleyen bir etki bırakır. Bu bağlamda kabuğundan çıkarılan ceviz meyvelerin yanında ara öğün olarak tüketilebilir. Bunun dışında bazı soğuk mezelere ya da salatalara ilave edilebilir. Tüm bunların dışında cevizin kabuğu da farklı amaçlarla kullanılabilir. Buna göre, suda kaynatılan ceviz kabukları saç ve diş sağlığını destelemek amacıyla kullanılabilir.