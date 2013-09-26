Çevre kirliliği hamileleri tehdit ediyor

Uzmanlar özellikle ofiste zehirli kimyasallara maruz kalan hamileleri uyarıyor. Bu nedenle hamilelere iş yerleri konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.



Zehirli kimyasallar soluduğumuz havadan yediğimiz besinlere kadar her yerde bulunuyor. Örneğin cıva, balıklarda biriken ve hamileler için risk oluşturan bir element. Bu nedenle uzmanlar kılıç balığı ve sıcak denizlerde yetişen ton balığı gibi balıkları hamilelikte tüketmekten kaçınmak gerektiğini vurguluyor.



Yaşadığımız çevre bizi sadece fiziksel olarak etkilemiyor. Gürültü, trafik, sürekli yoğunluğun yaşandığı büyük şehirlerde ruhsal olarak sağlıklı olmak da gittikçe zorlaşıyor. Bu gibi durumlarda uzmanlar hamilelik depresyonuna karşı medikal yardım alınması gerektiğini vurguluyor. Zira mutsuz anneler mutsuz bebekler anlamına geliyor.