Check-Up yaşam kalitesini artırıyor ömrü uzatıyor!

Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Elif İclal Çekirdekçi, dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden birisinin kalp damar hastalıkları olduğunu belirterek, “40 yaşından sonra yılda bir kez kez Kalp Check-Up yaptırmayı ihmal etmeyin” uyarısında bulunarak kalp check-up hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Uzm. Dr. Elif İjlal Çekirdekçi, “Koroner arter hastalığı ve buna yol açan risk faktörleri ile mücadelenin hem yaşam süresini hem de kalitesini arttırdığını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti;

“Yakınması olmasa dahi bireyler düzenli olarak kardiyoloji kontrolünden geçmeli, özellikle ailesinde erken yaşta (50 yaşın altında) kalp hastalığından ölümler olan ya da sebebi açıklanmamış ani kayıplar bulunan kişiler, yaşları ne olursa olsun yaşamları boyunca en az bir kez kalple ilişkili bir check-up yaptırmalıdır. Bu sayede olası kalp ve damar hastalığının varlığının tespiti, ani ölüme yol açabilecek doğumsal kalp hastalığı olup olmadığı, ailesel kolesterol yüksekliği ya da damar içinde pıhtı oluşmasına yatkınlık olup olmadığı gibi soruların yanıtı da bulunacaktır.”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Elif İclal Çekirdekçi, dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinden birisinin kalp damar hastalıkları olduğunu belirterek, “40 yaşından sonra yılda bir kez kez Kalp Check-Up yaptırmayı ihmal etmeyin” uyarısında bulunarak kalp check-up hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Uzm. Dr. Elif İjlal Çekirdekçi, “Koroner arter hastalığı ve buna yol açan risk faktörleri ile mücadelenin hem yaşam süresini hem de kalitesini arttırdığını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti;

“Yakınması olmasa dahi bireyler düzenli olarak kardiyoloji kontrolünden geçmeli, özellikle ailesinde erken yaşta (50 yaşın altında) kalp hastalığından ölümler olan ya da sebebi açıklanmamış ani kayıplar bulunan kişiler, yaşları ne olursa olsun yaşamları boyunca en az bir kez kalple ilişkili bir check-up yaptırmalıdır. Bu sayede olası kalp ve damar hastalığının varlığının tespiti, ani ölüme yol açabilecek doğumsal kalp hastalığı olup olmadığı, ailesel kolesterol yüksekliği ya da damar içinde pıhtı oluşmasına yatkınlık olup olmadığı gibi soruların yanıtı da bulunacaktır.”