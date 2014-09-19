Çiftlerin yüzünü güldürecek tüp bebek desteği

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Buyru, "Torba Yasa" ile SGK kapsamında tüp bebek denemesinin 2'den 3'e çıkarıldığını hatırlatarak, bunun olumlu bir değişiklik olduğunu belirtti.

Buyru, birtakım sosyal nedenlerle anne olma yaşının ertelendiğini ifade ederek, 35 yaşından sonra kadınların anne olmasının biyolojik sebeplerle güçleştiğini söyledi. Bu nedenle çocuk sahibi olmak isteyenler için tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerinin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Buyru, yakın bir zamanda yürürlüğe giren "Torba Yasa" ile SGK kapsamında tüp bebek denemesinin ikiden üçe çıkarıldığını kaydetti.

Bunun önemli bir değişiklik olduğunu vurgulayan Buyru, "Böylelikle daha önceki denemelerde gebe kalamayan çiftler, üçüncü uygulamayı da devlet desteğiyle yaptırabilecek. Bunun karşılığında her deneme için 300-400 lira gibi bir ücret ödemeleri gerekecek. Tüp bebek tedavisinin büyük bir kısmının devlet tarafından karşılanması, bu tedaviye daha fazla insanın ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu olumlu bir değişiklik" diye konuştu.

Prof. Dr. Faruk Buyru, yeni düzenlemeyle ikinci evliliğinden çocuk isteyenlerin tüp bebek yaptırmasının da yolunun açıldığını dile getirdi.

Buyru, "Daha önceki evliliklerinden çocuğu olanlar, tekrar evlenip çocuk sahibi olamadıklarında tüp bebeğe başvuruyorlardı. Fakat devlet 'daha önceki evliliğinizden çocuğunuz var' diye bunu karşılamıyordu. Düzenlemeyle yeni evliliklerinde çocuk sahibi olamıyorlarsa bunu devlet karşılar hale geldi. Devlet güvencesinde tüp bebek deneme yaşı da 23-38 arası oldu" bilgisini verdi.

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzde 15'inin gebe kalamama sorunu yaşadığını dile getiren Buyru, bunların bir kısmının yumurtalıkları uyarıcı tedaviyle aşılama ya da başka yöntemlerle bazılarının da tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olabildiğini anlattı.



Tüp bebek tedavisinin toplumda yüksek bir oranı ilgilendirdiğini belirten Buyru, "Bu tedaviye başvuran insan sayısı giderek artıyor. Çünkü giderek tüp bebekte başarı oranı artıyor ve tedavi kolaylaşıyor. Tüp bebek, çocuk sahibi olamayanlar için büyük bir umut" dedi.