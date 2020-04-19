Ciğer Nasıl Pişirilir? Tavuk-Dana-Kuzu Ve Arnavut Ciğer Pişirme Yöntemleri

Ciğerin lezzetli şekilde pişirilmesi için ciğerin türü oldukça önemlidir. Ve bazı küçük ipuçları sayesinde yumuşak, lezzetli ciğer pişirmek mümkündür. Ciğer pişirmeye başlamadan, bu detayları incelemek fayda sağlayacaktır.



Ciğer Nasıl Pişirilir?



Ciğerin lezzetli pişmesi için hazırlık aşaması önemlidir. Hangi tür ciğer olursa olsun, öncelikle ciğerin çok iyi temizlenmesine ihtiyaç duyulur. Bu sırada ciğeri suda bekletmek, yanlış bir uygulama olacaktır. Bunun yerine ciğeri akan suda yıkamak, önerilmektedir.



Yıkama işlemi öncesi, ciğer yüzeyinde görülen sinir ve zar gibi kalıntıların alınması gerekmektedir. Bu işlemler gerçekleştikten sonra ciğer pişmeye hazır hale gelecektir.



Tavuk Ciğeri Nasıl Pişirilir?



Tavuk ciğeri pişirilirken, ciğerin kurumaması önemli bir detaydır. Bunu sağlamak adına ciğerin pişirme öncesinde marine edilmesi tavsiye edilir. Marine için saf zeytinyağı kullanımı, fayda sağlar. Zeytinyağının içerisine dilediğiniz türdeki baharatları katabilirsiniz.



Özellikle kekik, kimyon, tercihe göre pul biber konulabilir. Hazırladığınız bu sosta tavuk ciğerlerini yaklaşık 2 saat kadar bekletmek yeterli gelecektir. Sonrasında yine tercihe göre doğranmış soğan, sarımsak ve yeşilbiberlerle birlikte tavuk ciğerini kavurabilirsiniz.



Dana Ve Kuzu Ciğeri Nasıl Pişirilir?



Dana ciğerini iyi pişirmek için pişme öncesinde ciğerin biraz sirke ve tuzla bekletilmesi tavsiye edilir. Bu iki malzeme ciğerin daha yumuşak pişmesini sağlar.



Kuzu ciğeri pişirirken ise yine aynı detaylara dikkat edilmelidir. Kuzu ciğeri daha yumuşak olduğundan, pişirme süresini daha az tutmak yeterlidir. Bu sayede kurumadan kuzu ciğerini pişirebilirsiniz. Her iki ciğeri de gerekli işlemlerden geçirdikten sonra kavurma yöntemini kullanmak mantıklıdır. En başarılı ciğer, kavurma usulüyle pişirilir.



Arnavut Ciğeri Nasıl Pişirilir?



Ciğer tariflerinin en ünlüsü, şüphesiz ki Arnavut ciğeridir. Bu tarifi iyi pişirmek için ciğerin un ve çok az miktar karbonatla harmanlanması gerekir. Zeytinyağı, kırmızıbiber ve bir miktar kişniş ile ciğer marine edilir. Ve sonra un ile karbonat karışımına bulanarak kavrulur. Ciğerin yanında patates kızartması ve piyazlık doğranan soğan ile servis edilmesi Arnavut ciğerinin özelliğidir.