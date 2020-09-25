Çikolataseverlerin aklını başından alacak! Muzlu kakaolu smoothie kasesi tarifi

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YAY

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SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün daha dışa dönük ve sosyal olabilirsiniz. Arkadaşlarla bir araya gelmek ve yeni hevesler edinmek için güzel bir gün.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Duygusal alanda inatlaşmamak gerekiyor. Güven duymak ve istikrar içinde olmak önemli. Ancak abartılı da olmamalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Saka burcundaki Ay başkalarından çok şey öğrenebileceğiniz, daha akıcı koşullar getirmekte. Yolculuklar da keyifli sonuçlanabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Duygusal açıdan bazı huzursuzluklar, güvensizlikler yaşayabilirsiniz. Belki de olaylara daha farklı bir açıdan bakmaya gayret edin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ya da karşılıklı konular içinde esnek kalmak önemli. Gereksiz yere kişisel çatışmalara girmemelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Duygularınızı anlatırken yanlış anlamalara yol açabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizi geliştirmek ve yaratıcı konulara zaman ayırmak için güzel fırsatlar var. Sevdiklerinizle bir araya gelmek için olumlu bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bakış açınızda biraz daha esnek olmaya bakın. Kimi zaman sorumluluklar nedeni ile kendinizi yük altında da hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün görüşmeler, ziyaretler ve yeni fikirler edinmek için güzel şartlar bulabilirsiniz. Bakış açınızda inat etmemelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Parasal konuları daha çok düşünebilirsiniz. Ayrıca eve yönelik harcamalar da gündeme gelebilir. Yeni destekler de bulabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuza ilerleyerek sizi daha hassas kılmakta. Ancak kendinizi gösterebileceğiniz girişimlerde de bulunabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku