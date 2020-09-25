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25.09.2020 - 12:04 |

Çikolataseverlerin aklını başından alacak! Muzlu kakaolu smoothie kasesi tarifi

Eğer çikolataya asla "Hayır" diyemiyor ancak "Daha sağlıklı nasıl tüketebilirim?" diye düşünüyorsanız bu kasenin içindekiler tam size göre! Muz ve kakaonun bir araya gelerek oluşturduğu bu lezzeti istediğiniz her an hazırlayıp yiyebilirsiniz. İşte hem sağlıklı hem de tatlı olsun diyenler için smoothie tarifi...

Çikolataseverlerin aklını başından alacak! Muzlu kakaolu smoothie kasesi tarifi
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PEMBENAR ÖZEL

Kendinizi biraz şımartmak istiyorsanız doğru adrestesiniz! Birazdan okuyacağınız bu tarifin içinde sizi mutlu etmeye yetecek her şey var; üstelik de çok sağlıklı! Muz ve çikolatanın adını duyduğunuzda kalbinizin atışı bile değişiyorsa hemen okumaya başlayın! İşte tatlıya doyuracak sağlıklı smoothie tarifi...

Malzemeler:

- Soyulmuş ve dilimlenmiş 1 orta boy muz

- Bir avokadonun dörtte biri 

- 1 çorba kaşığı kakao

- 1 bardak süt (Bitki bazlı da olabilir)

- 1 tatlı kaşığı chia tohumu

- Bir tutam tuz

Üzerine eklemek için:

- 2 yemek kaşığı granola

Yapılışı:

1. adım: Tüm malzemeleri blendere ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

2. adım: Smoothie biraz yoğunsa istediğiniz kıvamı elde etmek için blendere daha fazla süt ekleyin.

3. adım: Bu karışımı bir kaseye aldıktan sonra üzerine granola koyun. İsteğinize göre karışık meyveler de kullanabilirsiniz.

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