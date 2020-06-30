Cildinizi hem sıkılaştırıp hem de parlatan mucizevi maske tarifi
Yumurta beslenme ve güç kaynağıdır. Üstelik güzellik ürünlerinde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu mucizevi besini cildiniz için oldukça faydalı bir bileşene çevirmeye hazır mısınız? İşte detaylar...
Yumurta, beslenme ve güç merkezidir. Üstelik güzellik ürünlerinde yüzyıllardır kullanılan güçlü bir bileşendir.
Sadece bir yumurta akı neredeyse 4 gram protein ve kalsiyum, magnezyum ve folat dahil olmak üzere bol miktarda vitamin ve mineral içerir.
Yaşlanan ciltler için yumurta akının cilt bakım rutinine eklenmesi; gözle görülür bir sıkılaşma elde etmeye yardımcı olabilir. Büyük gözenekleriniz veya akneye yatkın bir cildiniz varsa, yumurta akı gözenekleri sıkılaştırmaya ve içerisinde kir ve bakterilerin birikimini önlemeye yardımcı olur.
Cildiniz yağlı ise, yumurta akı çok fazla sebum üreten gözenek probleminize yardımcı olabilir.
Sıkılaştıran maske tarifi
Malzemeler
1 yumurta akı
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı bal
Hazırlanışı
Malzemeleri karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 15 ila 20 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın.
Yumurta akı yüzünüzü sıkılaştırırken; limon yaşlanma lekelerini hafifletecek, bal ise cildi yumuşatırken bakterileri de öldürecektir.