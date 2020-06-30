Cildinizi hem sıkılaştırıp hem de parlatan mucizevi maske tarifi

Yumurta, beslenme ve güç merkezidir. Üstelik güzellik ürünlerinde yüzyıllardır kullanılan güçlü bir bileşendir.



Sadece bir yumurta akı neredeyse 4 gram protein ve kalsiyum, magnezyum ve folat dahil olmak üzere bol miktarda vitamin ve mineral içerir.

Yaşlanan ciltler için yumurta akının cilt bakım rutinine eklenmesi; gözle görülür bir sıkılaşma elde etmeye yardımcı olabilir. Büyük gözenekleriniz veya akneye yatkın bir cildiniz varsa, yumurta akı gözenekleri sıkılaştırmaya ve içerisinde kir ve bakterilerin birikimini önlemeye yardımcı olur.



Cildiniz yağlı ise, yumurta akı çok fazla sebum üreten gözenek probleminize yardımcı olabilir.



Sıkılaştıran maske tarifi



Malzemeler



1 yumurta akı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı

Malzemeleri karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 15 ila 20 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın.



Yumurta akı yüzünüzü sıkılaştırırken; limon yaşlanma lekelerini hafifletecek, bal ise cildi yumuşatırken bakterileri de öldürecektir.