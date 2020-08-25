Çin mantısı tarifi ve malzemeleri | Çin mantısı nasıl yapılır?

Çin mantısı birkaç aşamadan oluşmaktadır. Hamuru yapıldıktan sonra içi hazırlanır ve ardından da sosu. Peki, Çin mantısı nasıl yapılır? İşte Çin mantısı tarifi...

ÇİN MANTISI İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1,5 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

250 gram yağlı dana kıyma

3 dal taze soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı taze zencefil

2 yemek kaşığı doğranmış lahana turşusu

5 dilim havuç turşusu

3 yemek kaşığı soya sosu

Sosu için:

1 yemek kaşığı susam yağı

2 yemek kaşığı kavrulmuş susam

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı limon suyu

5 yemek kaşığı soya sosu

ÇİN MANTISI NASIL YAPILIR?

Un ve sıcak suyu yoğurma kabında karıştırın. Ilınana kadar dinlendirdiğiniz karışımı toparlanana kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamuru 40 dakika dinlendirin.

Bu esnada iç harcı için olan tüm malzemeleri küçük küçük doğrayın. Malzemeleri kıymaya ekleyip karıştırın. Soya sosunu da ekleyin ve harmanlayın. Gerekirse biraz soğuk su ekleyip harcı akışkan bir hale getirebilirsiniz.

Hamuru yufka inceliğinde açıp bir kalıp yardımıyla yuvarlak yuvarlak kesin. Yuvarlakların kenarlarını oklava yardımıyla biraz daha inceltip ortalarına kıymalı harcı koyun ve kenarlarına hafif su sürüp kendi üzerine katlayarak kapatın.

Yapışmaz, derin ve kapaklı bir tavada yağı ısıtıp mantıları tabanları aşağı gelecek şekilde tavaya yerleştirin. Kapağını kapatıp hamurları kızarmaya bırakın. Mantıların üzerine sıcak suyu da ekleyip çekene kadar pişirin.

Sos malzemelerini havanda ezip karıştırın ve bir kaseye alın. Servis esnasında hem mantıların üzerine hem de sosa ince kıyılmış taze soğan ilave edebilirsiniz.