Çin Pilavı tarifi ve malzemeleri | Sebzeli-Yumurtalı Çin Pilavı nasıl yapılır?
Çin Mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alan Çin pilavı tarifi uzakdoğu mutfağına meraklı olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yumurtalı ve Sebzeli bir şekilde yapılan Çin Pilavı için gerekli olan malzemeleri ve adım adım Çin Pilavı yapılışını sizler için derledik.
Çin Pilavı nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzakdoğu mutfağı denince akla gelen Çin Mutfağı lezzetleri arasında yer alan Çin Pilavı sebzeli ve yumurtalı olarak yapılıyor. Kullanılan malzemeler arasında Soğan, Havuç Tavuk Göğsü, Pirinç, Dereotu Paprika Biber, Mısır gibi ürünler yer alıyor. İşte adım adım Çin Pilavı tarifi ve malzemeleri...
ÇİN PİLAVI MALZEMELERİ
2 su bardağı pirinç
1 su bardağı bezelye
3 adet havuç
1 adet tavuk göğsü
8-10 dal dereotu
8-10 dal taze soğan
2 tane paprika biber
3-4 tane yeşil köy biberi
1 su bardağı mısır
8-10 adet kornişon turşu
Tuz
ÇİN PİLAVI TARİFİ
Bol suda yıkayıp ayıkladığınız taze soğanları incecik kıyın. Kabuklarını soyduğunuz havuçları minik küpler halinde kesin. Tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Doğranmış taze soğan ve havuçları ekleyip hafif bir renk alana kadar kavurmaya başlayın.
Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri ekleyip pirinçler şeffaf bir renk alana kadar kavurma işlemini sürdürün. Ardından sıcak su ve tuz ekleyip kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin.
Küçük bir kaba kırdığınız yumurtaları çırpın. Suyunu tamamen çekmekte olan pilava çırpılmış yumurtaları ekleyip hafifçe karıştırdıktan sonra pişirme işlemini kapağı kapalı tencerede 3-4 dakika daha sürdürün. Pirinçler suyunu çekip yumurtalar kızarmaya başladığında pilav tenceresinin üzerine kağıt havlu kapatıp pilavı demlenmeye bırakın.