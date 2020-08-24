'Çocuğunuz ekranla değil akranla büyüsün'

Teknoloji bağımlısı olan çocuklar sosyalleşmiyor, okul başarıları düşüyor, psikolojik problemlerle boğuşuyor. Çocuklar bu tehlikenin içine düşmeden ailelerin yapması gereken çok şey var ama o aileler ne yapacağını bilmiyor.

İşte bu noktada Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışması devreye girdi. Çocuğun interneti faydalı şekilde kullanması, zararlı içerikler ve kötü niyetli kişilere karşı bilinçlenmesi için yapılan çalışmanın adı "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar" olarak belirlendi.

18 bin aileye ulaşıldı

Haziran sonu itibarıyla 160 bin 880 çocuk ve 18 bin aileye ulaşıldı. Aileler güvenli internet ve teknoloji kullanımı konusunda bilgi ve eğitim aldı. Aynı zamanda çocuklar için açık hava aktiviteleri, birlikte yaşama kültürünü benimseten oyunlar, yüz yüze eğitimler de gerçekleştirildi.