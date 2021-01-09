Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKadın Sağlığı Haberleri 'Çocuk annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7'
09.01.2021 - 10:43 | | DHA

'Çocuk annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7'

Türk Jinekolojik ve Obstetrik Derneği Antalya Şubesi Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı Prof.Dr. Selahattin Kumru, çocuk yaşta gebeliğin, 19 yaş altındaki gebelik olduğunu söyledi. Prof.Dr. Kumru, "Anne eğer 19 yaşın altındaysa buna çocuk yaşta gebelik veya adölesan gebelik diyoruz. Adölesan gebelikle ilgili dünyada birçok veri var. Çocuk yaşta gebelikler, özellikle az gelişmiş ülkelerde rastlanılan bir durum. Erken yaşta evlendirilen annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7" dedi

'Çocuk annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7'
ABONE OL

Çocuk yaştaki gebeliklerle ilgili yapılan değerlendirmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı Prof.Dr. Selahattin Kumru, dünyada yapılan 6 binden fazla yayının toplandığı bir çalışmada, adölesan gebeliklerin iyi ya da kötü olup olmadığı, bazı riskler yönünden artış olup olmadığına ilişkin bilgiler olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Komşumuz İran'da yapılan çalışmada, 2 bin 357 çocuk yaşta gebelik değerlendirilmiş. Bunlardan yüzde 20'sinden fazlasında gebelerin suyu erken gelmiş. Gebelik zehirlenmesi yüzde 7.1 olarak görülmüş. Bu normal toplumlara göre en üst seviyedir. Diğer etkileri ise kalp hastalığı yüzde 3, guatr ile ilgili hastalıklar yüzde 7 olarak görülmüş. Adölesanlardan doğan bebeklerin yüzde 39'u erken doğmuş, yüzde 32'si de küçük doğum ağırlığı ile dünyaya gelmiş, bunların yüzde 6.9'u kaybedilmiş. Adölesan annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7'ye yakın. Bu sayı oldukça yüksek."

Çocuk annelerde kansızlık, anemi, diyabet görülüyor

Yine başka bir çalışmanın Hindistan'da yapıldığına dikkati çeken Prof.Dr. Kumru, "Bu çalışmanın sonuçları da bir önceki çalışmayı destekler nitelikte. Burada da yüzde 30'u erken doğmuş. Yüzde 40 neredeyse düşük doğum ağırlıklı dünyaya gelmiş. Yüzde 5'i de ölü dünyaya gelmiş. Yani adölesan gebelikleri bu bakımlardan risk altında. Ayrıca adölesan gebelikleri annede daha sık kansızlık, anemi, daha çok yüksek tansiyonla giden hastalıklar, daha çok diyabet, idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunları beraberinde taşımaktadır" dedi.

"Erken yaşta gebelikler riskli gebeliklerdir"

Adölesan gebeliklerin riskli gebelikler olduğunu kaydeden Prof.Dr. Selahattin Kumru, Türkiye'de de çok sayıda çalışma olduğunu aktardı. Olgu sayıları çok olmakla birlikte bu çalışmalardan birinde 100 tane çocuk yaşta gebeliğin değerlendirildiğini belirten Prof.Dr. Kumru, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bunlarda daha çok düşük tehdidi ve daha çok gebelik zehirlenmesi gördüklerini ifade etmişler. Düşük doğum ağırlıklarını daha çok gördüklerini belirtmişler. Bebeklerde daha küçük doğum ağırlıkları ortaya çıkıyor. Yine bizim köklü hastanelerimizden Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde yapılan bir çalışmada, çocuk yaşta gebeliklerin daha geç doktora gittiklerini tespit etmişler ve erken doğum ihtimalinin 2,5 kat arttığını, gebelik zehirlenmesi ihtimalinin de 2 kattan daha fazla arttığını tespit etmişler. Dolayısıyla erken yaşta gebelikler riskli gebeliklerdir. Mümkün olduğu kadar adölesan gebeliklerden kaçınmak gerekir. Adölesan kendisi büyüme çağında olan birisidir. Yani 19 yaşın altındaki, 13, 14, 15 yaşındaki çocuklar daha büyüme çağında ve eğitim alma ihtiyacı olan, eğitilmesi gereken çocuklardır. Dolayısıyla bu yaştaki çocuklar psikolojik olarak da gebeliğe hazır değildir. Ülkemizde de bu konuyla ilgili kanuni düzenleme vardır. 18 yaşından önce evlendirilmeleri yasaktır. Bu kanun çok yerindedir ve dikkatlice uygulanması gerekir."

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay Akrep’te ilerliyor. Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün karşıt burcunuzda ilerleyen Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Aşkta da mutlu olmak daha kolay olacak. Daha pozitif olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün görüşmeler, hareket ve konuşmalar açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer maddi konular üzerinde düşünüyorsanız, biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, harcamalarınızda daha çok dalgalanma olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik daha hassas ve mücadeleci olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak. Depresif olmamaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sevdiklerinizle bir arada olmak ya da eve yönelik bir konu üzerinde düşünmek söz konusu. Arkadaşlarla bir arada olmak da güzel.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilendiren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Akrep burcunda ilerlerken, eğitsel uğraşlar hayatınıza yeni şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve vücudunuza önem vermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu2021 için tüyolar
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiYeni Yıl Hedefleri
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan0-6 yaş aralığındaki her çocuğa ''Gelişimsel Tarama Testi'' yapılmalıdır!
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat AltanCahit Sıtkı Tarancı ve aynalanma
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirÖmür boyu özgürce gülümseyin!
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her 22 saniyede 1 kişi bu nedenden hayatını kaybediyor!

Her 22 saniyede 1 kişi bu nedenden hayatını kaybediyor!

Uzmanından uyarı: Bu hastalığın benzerliği koronavirüsle karıştırılabilir!

Uzmanından uyarı: Bu hastalığın benzerliği koronavirüsle karıştırılabilir!

'Çocuk annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7'

'Çocuk annelerden doğan bebeklerin ölme ihtimali yüzde 7'

Bal ve yoğurtla karıştırıp yiyorlar! Udi Hindi satışları patladı

Bal ve yoğurtla karıştırıp yiyorlar! Udi Hindi satışları patladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet