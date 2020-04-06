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06.04.2020 - 10:37 |

Çocuklar evde kodlama öğreniyor

Uzaktan eğitimle beraber verilen eğitimin kalitesi de büyük önem taşıyor. Çocukların online eğitim aldıkları bu dönemde destekleyici ve uygulamalı dersler çok faydalı oluyor.

Çocuklar evde kodlama öğreniyor

Bilim ve teknolojinin bir arada olduğu kodlama ve STEM eğitimleriyle öğrenciler erken yaşta kendilerini geliştirerek geleceğe hazırlanıyor. Öğrenciler, kodlama dersi ile hayal edip, üretip, tasarlarken STEM uygulamalarıyla ise STEM’in açılımı olan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinde pozitif deneyimler yaşıyorlar. Böylelikle çocuklarda okul öncesi dönemde başlayan merak duygusu, akademik program ile de desteklenerek öğrencilerin teknolojik yenilikleri kavraması ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi sağlanıyor.

Uzaktan Eğitimde Online Maker Hareketi Okul Kültürünü Evlere Taşıyor

Kodlama ve STEM alanındaki uzman kadrosu ve kapsamlı akademik programıyla dikkat çeken İELEV Okulları, anaokulundan itibaren uyguladığı bu programı uzaktan eğitimde de uygulayarak çocuklara problem çözme, eleştirel düşünme ve iş birliği içinde çalışma gibi becerileri bir arada kazandırıyor. Teknolojiyi ve “kendin yap” kültürünü birleştiren “Online Maker Hareketi” okul kültürünü evlere taşıyarak, öğrencilerde yaratıcılık, yenilik, merak, motivasyon, teknik bilgi, donanım ve eğlenceli bir ortam yaratıyor; tüketen değil, üreten bireyler olmalarını destekliyor. Öğrenciler eğitimini aldıkları konular ile ilgili hayal ettikleri ve gerçek dünya problemlerine çözüm getirecek projeleri hayata geçirebiliyor.

 

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Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizi planlayıp, detaylandırmak isteyebilirsiniz. İş yerinde çalıştığınız kişilerle birlikte organize olmanız gereken zamanlar var. Sizi yoran yıpratan konulara karşı daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Yaratıcılığınızı kullanmak isterken çok fazla detaylara boğulabilirsiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi hüzünlü hissedebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. İlişkilerinizde yargılayıcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Bugün hayatınızı, çekmecelerinizi veya işlerini düzenlemek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugünü evde geçirmek ve evdeki işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. Ufak tefek aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Teknik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Yaşadığınız olumsuzlukların sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Kendi iç sesinizi dinlemek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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İş hayatınızda yazılı iletişiminizin yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Bugün işlerinizde düzenli ve pratik olacağınız zamanlar var. Detaylara boğulmanız işinizi yapmaya engel olmasın, dikkatli olun. İletişimden kaynaklı anlaşmazlıklara karşı özenli yaklaşmakta fayda var. Akşam saatlerinde karışık duygular içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Maddi kaynaklarınızla ilgili planlama yapmak isteyebilirsiniz. Cüzdanınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda detaylara inmekten çekinmeyeceğiniz zamanlar olabilir. Başkalarından alacağınız destekler var. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Öğle saatlerinde kendinizi hüzünlenmiş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Yeni başlangıçlar yapmak için olayları detaylandırmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğimiz konulara hizmet etme isteği içinde olabilirsiniz. Öğle saatlerinde yaşayacağınız duygu yoğunlukları imajınızı değiştirmek istemenize neden olabilir. Bedene ait konular ön plana çıkabilir, sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

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Hayatınızda gizli kalan konularla ilgilenmek isteği içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabileceğiniz zamanlar var. Bu konularla ilgili detaylara inmek isteyebilirsiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi daha huzursuz hissedebilirsiniz. Odağınızı ilgilendiğiniz işlerinize çevirmek size iyi gelebilir. Sakin olmakta fayda var.Devamını Oku

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İleride yapmak istediğiniz işlerinizi planlayarak, detaylandırmak isteyeceğiniz zamanlar var. Sosyal konularınızda bile iş ciddiyetiyle yaklaşacağınız, düzen isteyeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda, çalışma arkadaşlarınızdan gelebilecek yardımlar söz konusu. Akşam saatlerinde zihin veya duygular daha karmaşık hissedilebilir.Devamını Oku

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İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün işlerinizi iyi organize ederseniz, yoğun temponuzun altından kalkabilirsiniz. Teknik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Annenizle ilgili konulara özen göstermeniz gerekebilir.  Akşam saatlerinde duygu ve düşüncelerinizin karışmış olduğunu hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Yeni ufuklara açılmak için heves duyuyor olabileceğiniz bir gün. Akademik konularla ilgili işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İşlerinizi planlarken detayların içinde boğulmamaya özen göstermelisiniz. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşırken, yargılayıcı tutum içinde olmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlar içine girebilirsiniz. Öğlen saatlerinde karamsarlık çökebilir. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken zamanlar var. İşlerinizi yoluna koymanız sizi rahatlatacaktır. Teknik konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda sorumluluk almaktan kaçınmayacağınız bir gündesiniz.Devamını Oku

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