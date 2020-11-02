Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Sağlığı Haberleri Çocuklar için en sağlıklı dezenfektan yöntemi: Su ve sabun
02.11.2020 - 11:39 |

Çocuklar için en sağlıklı dezenfektan yöntemi: Su ve sabun

Yoğun dezenfektan ya da kolonyanın aşırı kullanımının özellikle hassas cilde sahip olan çocuklarda istenmeyen etkilere yol açabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üy. Genada Sinani, Korona virüs dahil, mikroplardan korunmak için en iyi yol elleri sabun ve temiz suyla yıkamaktır ve mümkün oldukça çocuklar dezenfektan, antiseptik, kolonya gibi ürünlerden uzak tutulmalıdır dedi.

Çocuklar için en sağlıklı dezenfektan yöntemi: Su ve sabun
ABONE OL

Uzmanlar korona virüsten korunmada üç temel kural olan maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesinin, vakalarda hızlı bir artışın yaşandığı bu günlerde çok daha önemli hale geldiğine vurgu yapıyor. Üç temel kuraldan biri olan hijyenin sağlanmasında ise öncelikle el temizliğine dikkat etmek gerektiğini belirten uzmanlar el temizliği için yoğun dezenfektan ya da kolonyanın aşırı kullanımı yetişkinlerin yanı sıra özellikle hassas cilde sahip olan çocuklarda istenmeyen etkilere yol açabileceğini söyledi. Dr. Öğr. Üy. Genada Sinani de açıklamalarda bulundu.  

Cilt için antiseptikler kullanılır dezenfektanlar yüzey temizleyicidir 

El temizliği için kullanılan ürünlerin dezenfektan değil antiseptikler olması gerektiğini ancak bunun halk arasında bilinmediğini belirten Dr. Genada Sinani, Öncelikle bilmemiz gerekir ki dezenfektanlar kapı kolları, zeminler gibi cansız yüzeylere; antiseptikler ise canlı yüzeylere, cilde uygulanan antimikrobiyal ürünlerdir. Bu ürünler birbirinden farklı olsa da halk arasında yaygın olarak benzer olduğu düşünülüyor ve birbirleriyle karıştırılıyor. Bu karışıklığın sebebi, ayrıca bazı antiseptik ürünlerin el dezenfektanı olarak bilinmesinden kaynaklanır. El dezenfektanı olduğu belirtilmediği müddetçe herhangi bir dezenfektanı yetişkinler bile korunaksız kullanmamalı uyarısını yaptı.  

Çocuk cildi kolay tahriş olur

El temizliğinde hem çocuklar hem de yetişkinler için en sağlıklı yöntemin su ve sabunla yıkamak olduğunu tekrarlayan Dr. Sinani, Su ve sabun yokluğunda en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanları kullanılabilir. Ancak, çocukların ürünü içmesini, solumasını veya gözlerle temasını önlemek için özellikle 5-6 yaş altındaki küçük çocuklar el dezenfektanını bir yetişkin gözetiminde kullanmalıdır dedi.  

Kolonyanın da içerdiği alkolle korona virüse karşı korunmada etkili olduğunu söyleyen Dr. Genada Sinani, Fakat kolonya keskin kokuludur ve eklenen esanslar çocukların cildine zarar verebilir. Çocukların cildi hassastır. Yetişkin cildine göre ciltleri daha incedir ve kimyasal maddelerin kan dolaşımına geçişi daha hızlı ve yüksektir. Alkol bazlı el dezenfektanlarının yoğun kullanımına bağlı cilt kolay tahriş edilebilir ve ciltteki iyi bakteriler de yok edilerek cildin bariyer görevi bozulabilir uyarılarında bulundu. 

Ebeveynler ürün etiketini dikkatli okumalılar 

El dezenfektanı seçerken ebeveynler tarafından ürün etiketinde belirtilen içeriğin de dikkatli okunması gerektiğini söyleyen Dr. Genada Sinani, Çocuklarda olası kazaları engellemek için güzel esanslar eklenmiş ürünler tercih edilmemeli. Ayrıca, çocukların ürünü içme riskini azaltmak için, kötü, acı bir tat veren denatüre alkol ile hazırlanan ürünlerin seçilmesi önerilir. İzopropil alkol ile hazırlanan ürünler etanol veya etil alkol ile hazırlananlara göre daha zehirli olabilir. Küçük çocukların etrafındaki bu dezenfektanlara özellikle dikkat edilmeli. Cilde zararlı olan ve zehirlenmelere yol açan metil alkol veya odun alkolü ile hazırlanmış el dezenfektanları kullanma ihtimalini azaltmak için kalitesi bilinen güvenilir ürünler seçilmeli ifadelerini kullandı. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün ticari konularda daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. İletişiminizin kuvvetli bir gündesiniz. Yazışma ve sözleşmelerinizi yapmanız için uygun zamanlar var. Öğle saatlerinde çift durumların içinde kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha rahat paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili hareketlenme söz konusu olabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Öğle saatlerine doğru duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.  İşle ilgili konularda kararsızlık yaşanabilir.  Akşam saatlerinde daha rahat zamanlar var. Fikirlerinizi daha net ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar, niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hareketlilik söz konusu. Diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Öğle saatlerinizde zihinsel bulanıklık yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili belirsizlik hissedebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru iç uyumu yakalayabilir. Duygularınızı rahatça ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda gizli kalmış, açığa çıkarmakta zorlandığınız konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabahtan iletişimi yüksek zamanlar yaşarken öğle saatlerinde daha fazla içinize kapanabilirsiniz. Kendinizi duygusal dalgalanmalar içinde bulabilirsiniz. Akşam saatleri kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızdaki sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde geleceğinizle ilgili ümitsizliğe düşebilirsiniz. Olayları net görmekte zorlanacağınız zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız destekler var. Akşam saatlerinde zihniniz daha akıcı hale gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş yaşamınızda hareketli bir gün yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişim halinde olabilir, ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.  Seçimlerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Akşama doğru zihiniz daha akıcı, duygularınız daha net olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün öğrenme açlığınızı gidermek için çevrenizdekilerle iletişim halinde olabilirsiniz. Uluslararası konular ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yeni girişimlerde bulunabileceğiniz imkânlar var. Öğlen saatlerinde kararsızlığa düşeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerin de ise düşünceleri aktarmak daha kolay.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla uğraşabilirsiniz. Gün içinde ilgileneceğiniz yazışma ve görüşmelere özen göstermenizde fayda var. İletişimi yüksek hızlı akan bir gün olabilir. Kriz yaratması olası koşullara karşı dikkat etmelisiniz. Öğlen saatlerinde zihinsel dalgalanma hissedebilirsiniz. Akşama doğru fikirlerde netlik olacaktır. Kararlarınızı almak sizin için daha kolay olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün karşıtlıklarla uğraşıp, dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Ticari anlaşmalar için uygun imkânlar var. İkna edilmeniz veya etmeniz gereken ikili durumlar yaşayabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal karmaşalar yaşayabilirsiniz. Ani çıkışlarınız olabilir, toleranslı olmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda yoğun görüşme ve toplantıların olduğu zamanlar var.  Sizi yoran yıpratan konularla uğraşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşamanız muhtemel. Öğlen saatlerinde çift durumlar arasında kararsızlık yaşayabilirsiniz. İç uyumunuzu yakalamakta zorlanabilirsiniz. Akşama doğru fikirlerde netleşme olacak, kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz iletişimi yüksek bir gündesiniz. Size zevk veren görüşmeler, buluşmalar içinde olabilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermeniz gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde duygusal ve zihinsel karışıklık içinde olabilirsiniz. Olaylara karşı sakin kalıp, ani karar vermekten kaçınmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizle ilgili dedikodular, haberler gündeminizi etkileyebilir. Ailevi konularla ilgili hareketlilik söz konusu olabilir. Evinizde ufak tefek kazalar yaşayabilirsiniz, dikkatli olmaya çalışın. Öğleden sonraki saatlerde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz. Karar alınması gereken durumlar varsa akşam saatlerini beklemeniz daha uygun olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaCildinizi çinkoya emanet edin
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem HamidiPandemide estetik bir başka
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkEkilen saçlar ne zaman çıkar?
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanDünyada neler oluyor?
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviHaftalık burç yorumları
Ayşe Şengel
Ayşe ŞengelDeprem ve korunma
Op. Dr. Atilla Şengör
Op. Dr. Atilla ŞengörRinoplasti sonrası tıkanıklık
Asuman Korugan
Asuman KoruganNasıl taşınılır?
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluVenüs Terazi’de ilerliyor
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedavi yaptırmazsam ne olur?
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pankek tarifi ve malzemeleri! Kolay Pankek tarifi ve yapılışı

Pankek tarifi ve malzemeleri! Kolay Pankek tarifi ve yapılışı

Hangi balık ne zaman yenmeli, nasıl tüketilmeli?

Hangi balık ne zaman yenmeli, nasıl tüketilmeli?

Çocuklar için en sağlıklı dezenfektan yöntemi: Su ve sabun

Çocuklar için en sağlıklı dezenfektan yöntemi: Su ve sabun 

Meme estetiği emzirmeye engel mi?

Meme estetiği emzirmeye engel mi?

Sıradaki Haber