Çocuklar uzaktan eğitime nasıl hazırlanmalı?

PEMBENAR ÖZEL GÜLŞAH KARAMAN

1 haftalık aranın ardından MEB 23 Mart Pazartesi itibariyle uzaktan eğitime başlanacağını açıkladı. Yani 2019-2020 Eğitim dönemi, ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitim ile devam edecek. Peki, uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitimi çocuklar nasıl alır? Karantina günlerinde çocukları uzaktan eğitime nasıl hazırlarız? Evdeki başarıyı nasıl artırabilirler? Bu dönemde ebeveynler neler yapmalı? Özel Eğitim Öğretmeni-Psikolog Mine Ağır ve Eğitimci-Ebeveyn Danışmanı Ayşegül Karahan Ertuğrul tüm bu soruların cevabını yanıtladı.

Özel Eğitim Öğretmeni ve Psikolog Mine Ağır

16-23 Mart 2020 tarihleri arasında yaşanan tatil sonrasında 23 Mart 2020 Pazartesi günü eğitim kaldığı yerden devam edecek.

Peki, uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitimi çocuklar nasıl alır? Çocukları uzaktan eğitime hazırlamanın yolları neler? Evdeki başarıyı nasıl arttırabilirler?

Uzaktan eğitim, televizyondan yapılacak olan eğitimdir. Televizyonda yayınlanacak olan derslerin öğrenciler tarafından program dahilinde izlenmesidir. Okullara gidilmeden, televizyon kanallarında ve internet üzerinden uygulanacak olan derslerin saatleri ve konuları belirlendi.

Uzaktan eğitim verilecek kanalların frekans bilgileri, ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı verildi. EBA sistemi oldukça yeni olduğu için, uzaktan eğitim ile okula devam edecek öğretmenler, öğrenciler ve velileri, EBA şifre alma işlemi, giriş ekranı ve EBA TV frekans bilgileri hakkındaki bütün bilgilendirmeler yapıldı.

Ebeveynlere büyük sorumluluk düşüyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan hızlı bir çalışma ile uzaktan eğitim için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Ancak uzaktan eğitimin verimli olması için teknik konuların yanında ailelerin sürece hazır olması çok daha büyük önem taşımaktadır. Okullara zorunlu olarak ara verildiği bu dönemde, uygulanan uzaktan eğitim programlarının tam olarak etkili olması için ebeveynlere büyük sorumluluklar düşüyor.

Sürece ne kadar uyum sağlanırsa çocuklar da kolay uyum sağlayacaktır

Uzaktan öğrenim sürecinde öğrenciye verilen dijital platformlardaki sürecin sağlıklı ilerleme sorumluluğu ebeveynlerdedir. Uzaktan Öğrenme ortamının ev olması sebebiyle takip, kontrol ve geri bildirim yönetimi ailelerin denetiminde olmalıdır. Öncelikle ailelerin, sürece hakim olmaları ve planlamaları ona göre yapmaları gerekmektedir. Ebeveynler sürece ne kadar çok uyum sağlarlarsa çocuklarında uyumu o denli kolay olacaktır.

Çocuklarınız için öncelikle zaman çizelgesi belirleyin

Corona virüs salgını yetişkinleri olduğu kadar çocukları da kaygılandırıyor. Ev içinde öncelikle endişeli, kaygılı olan çocuklarla konuşmak, duygu ve düşüncelerini alarak kafalarına takılan soruları bildiğimiz kadarıyla cevaplayarak çocukları rahatlatmak, çocuklara kendilerini iyi hissettirecek sağlıklı bir ortam oluşturulmasını sağlamak önemlidir. Okul ortamından ve akranlarından da uzak kalan her yaştan çocuğun hem kaygısını yönetmek hem de uzaktan eğitime yönlendirerek, öğrenime devamını sağlamak ebeveynler açısından son derece önemlidir. Öncelikle ebeveynler çocuklarının zaman çizelgesi yapmasını sağlayarak işe başlayabilirler.

Zamanı nasıl yöneteceğini çocuk bilerek sürece başlamalıdır. Ayrıca bu yönelim, zaman yönetimi becerilerini geliştirdiği gibi oto kontrol mekanizmasını güçlendirmesine yardımcı olacaktır. Hayatın her alanında önemli olan bu beceri, uzaktan öğrenim sürecinde öğrenci için bir fırsat olarak düşünülebilir.

Okula giderken hazırlık süreci evde de sağlanmalıdır

Çocuklar hangi saatlerde ne yapacağını bilirlerse ve sadece ders değil de diğer aktiviteleri de yapacağını görürse sürece daha çok motive olacaktır. Çocuğun uyku ve beslenme düzeni de veli tarafından desteklenerek çocukla konuşarak oluşturulmalıdır. Çocuğun her gün aynı saatte uyuması ve aynı saatte uyanması sağlanmalıdır. Uyanır uyanmaz kıyafetlerini değiştirmeli, kahvaltısını yapmalı ve ders dinlemeye geçmelidir. Günün hep aynı saatlerinde kahvaltı ve yemek saatleri olmalıdır. Günlük rutin ne kadar iyi oluşturulursa çocuk sürece o kadar rahat uyum sağlar. Uzaktan eğitim ortamı ev olduğu ve ev rahat bir ortam olduğu için okuldaki düzenin evde de olması sağlanmalıdır.

Uzaktan eğitim sırasında mutlaka araç ve gereçler çocuğun yanında olmalı

Eğitim videosunda önemli olan kısımları not edebilmesi ve takip edebilmesi için kalem, defter ve kitaplarını yanında bulundurmasını, sonrasında da öğrendikleriyle ilgili test çözmesini sağlayarak veli çocuğun öğrendiklerini pekiştirmesine destek olabilir.

Ebeveynlerin sessiz olması gerekiyor

Öğrencilerin ev ortamında erteleme davranışları ve dikkat dağınıklığı olabileceği için, bu durumun oluşmaması adına ev üyelerinin bu planlamaya destek olması çocuk ders dinlerken sessiz olunması, ders dinlemeye ve çalışmaya uygun bir ortam hazırlanması gereklidir. Çocuğun motivasyonu takip edilerek, olumlu iletişim kurularak uzaktan eğitimin sağlıklı geçmesine destek olunmalıdır. Ailelerin öğrencilerde panik ve kaos oluşturmadan süreci yönetmesi ve eğitim hayatlarının aksamaması için sağlıklı iletişim ve takiple destek olması gerekir.

Eğitimci-Ebeveyn Danışmanı Ayşegül Karahan Ertuğrul ebeveynlerin kapsamlı olarak neler yapması gerektiğini ve karantina günlerinde çocukları uzaktan eğitime nasıl hazırlarız konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Hepimiz bu yeni dönemi çocuklarımızla beraber karşılıyoruz. Öncelikle bu durumun, çocukların okula, yetişkinlerin işlerine dağıldığı sıradan günlerden farklı olduğunu fark edelim. Yani sadece kapıdan "Güle güle, iyi dersler" demek yetmez. Onlar derslerini izlerken bizi de gözlemliyor olacaklar.

Peki ebeveynler bu dönemde ne yapmalıyız?

- Çocuklarımıza derslerin yeniden başlayacağını anlatalım. Bu kez okula giderek değil, televizyon ya da belirtilen diğer kanallardan. Disiplinin, öğrenmenin, zamanı iyi kullanmanın devamı için. Bu sıradışı günlerde elimizden geldiğince günlük hayata devam edebilmemiz için.

- Anlatırken "virüs", "korona", "hastalık", "ölüm", "salgın" gibi sözleri pek kullanmayalım. Hele de somut dönemdeki çocuklarımız için hiç vurgulamasak daha iyi. Gereksiz korku kaygı yaymadan, durumu en olumlu şekilde açıklayalım.

- "Bu dönemde sağlığımızı daha iyi koruyabilmemiz için evde kalmamız, daha çok temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden okul bu şekilde devam edecek." diye anlatabiliriz. Neden derlerse, "Uzmanlar, doktorlar böyle öneriyor, biz de uyguluyoruz." diyebilirsiniz.

- Ebeveynler olarak onların rahat öğrenebilecekleri ortamda olmalarına yardımcı olalım. Belki uygun bir oda, belki rahat konsantre olabilecekleri sakin bir köşe.

- "Al yavrum meyve ye, seversin." diye odaya yiyecek içecek taşımaktansa derslere, öğrenmeye ilgi göstererek destekleyelim çocuklarımızı. Hatırlayın, amacımız dikkatlerini dağıtmak değil, dikkati odaklamak.

- Derslerle ilgili konuşurken öğrendiklerimizin değerli olduğunu hissettirelim onlara. "Ben anlamam sen yap" gibi bir tavırla ilgisiz durmayalım. Bu durumu beraber yaşadığımızı fark ettirelim. Biz de kitap okuyabiliriz örneğin. İsteyen de örgüsünü örer. Ama biz de konsantre olup bir şeyler yapalım.

- "Ben matematiği hiç yapamazdım okulda." "Ben tarih sevmem." gibi yorumlarla çocuklarımızı kendi deneyimlerimizle etkilemeyelim. Hatırlayalım, biz onların rol modeliyiz. Söylediğimiz her söz, her davranışımız çocuklarımızı etkiliyor. Bunun farkında olarak konuşalım.