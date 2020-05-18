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18.05.2020 - 11:17 |

Çocuklar ve ergenler açısından COVID-19 canlı yayında konuşulacak

Türkiye Milli Pediatri Derneği'nin "Çocuklar ve Ergenler Açısından Covid-19 Paneli" bugün (18 Mayıs 2020) saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Halka açık olarak yapılacak canlı yayın, http://www.millipediatricanliyayin.org/ adresinden izlenebilecek. Hekimlerle birlikte ailelerin de katılabileceği yayında merak edilenler soru-cevap yoluyla öğrenilebilecek

Çocuklar ve ergenler açısından COVID-19 canlı yayında konuşulacak
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Türkiye'yi ve dünyayı sarsan Covid-19 pandemisi dolayısıyla okulların kapanması sonrası çocuklar ve 20 yaş altı gençler bu süreci evlerde geçiriyorlar. Covid-19 pandemisinin durumunu, çocuk ve ergenlerdeki hastalığın bulgularını, aynı zamanda iki aydır evlerinde olan çocuk ve ergenlerin yaşadıklarını tartışmak üzere bugün (18 Mayıs 2020) saat 17.00'de Türkiye Milli Pediatri Derneği ailelerin de katılabileceği, soru ve cevapların yer alacağı bir canlı yayın gerçekleştirecek.

Uluslararası Pediatri Birliği Gelecek Dönem Başkanı ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof.Dr. Enver Hasanoğlu’nun moderatörlüğünü yapacağı panelde; Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Hasan Tezer, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ergen Sağlığı Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Orhan Derman ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tuna Çak konuşmacı olarak yer alacaklar.

Çocuklar ve ergenler açısından COVID-19 canlı yayında konuşulacak

Covid-19 hastalığı ile ilgili klinik bulgular, aşılama, tedavi ve normalleşme süreci hakkındaki soruların yanı sıra “Karantina, evde kalmak, okul ve akranlardan uzak kalmak çocukları nasıl etkiler?", "Çocuklarla salgın ya da karantina hakkında nasıl konuşulabilir?", "Çocukların kendini güvende hissetmesi için neler yapılabilir?", "Bu süreçte sürekli evde kalan çocukların günü nasıl planlanmalı?", "Salgın ve karantina sürecinde ruhsal olarak en çok risk altında olan grup hangisi?", "Özel gereksinimi olan çocuklar bu dönemde nasıl ele alınmalı?", "Bu süreçte ekran-teknoloji kullanımı nasıl düzenlenmeli?", "Ne zaman çocuk ve ergen psikiyatristine danışmak gerekir?", "Gençlerin internet düşkünlüğü arttı mı?", "Gençlerin aile içindeki davranışlarını bu süreç nasıl etkileyebilir?", "Gençler bu süreçte sağlıklı yaşam acısından nelere dikkat etmeli?", "Gençler için bu süreç nasıl yönetilirse gençler açısından olumlu olabilir?” sorularına cevap aranacak.

Halka açık olarak yapılacak canlı yayın, http://www.millipediatricanliyayin.org/  adresindeki canlı yayın butonuna tıklanarak izlenebilecek.

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