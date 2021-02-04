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04.02.2021 - 09:23 |

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın 7 yolu

Kitap okuma sevgisini doğru yöntemlerle kazandırmanın çok kolay olduğunu ama kitap okuma nefretini sevgiye dönüştürmenin çok zor olduğunu belirten Yazar Esra Zerbeliz Avgören, "Küçük Kitap Kurtları Yetiştirme Rehberi" adlı kitabında, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada doğru bilinen yanlışlar hakkında önemli bilgiler verdi

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın 7 yolu
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Bugün

Bugün ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde fikir çatışması içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda endişe içinde olacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. . Parasal konularda daha dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Akşam saatlerinde yaratıcı uğraşlar söz konusu olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işleri sağlamlaştırmak için elinizden geleni yapacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde iletişim problemlerinden kaynaklı huzursuzluk yaşayabilirsiniz.  Ani tepkiler verebilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarda bulunabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde hareketli bir gündeminiz olabilir. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Yakın çevrenizle ilgili gelişmelerden etkilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fazla çatışma içinde olmamaya özen gösterin. Dedikodulara kulak asmamanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda sezgilerinize daha fazla güvenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gündeminizi aşk ilişkiniz oluşturabilir. Sabah saatleri yaşayacağınız fikir çatışmaları sizi biraz rahatsız edebilir. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ön plana koyabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğini işleri tercih edebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ellerinizi kirleteceksiniz. Akşam saatlerinde daha hayalci olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi konularda iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Geçmişe ait konularda abartılı tavırlar keyfinizi kaçırabilir. Üzerinde çalıştığınız işlerde ilerleme ve büyüme elde etmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yeni temeller atıp, işlerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz.  İlerleyen zamanlarda yaratıcı işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz konularda çok fazla yazışma ve konuşma içinde olabilirsiniz. İletişim problemlerine dikkat edilmesinde fayda var. Zaman zaman fikir çatışmaları yaşanabilir. Uğraştığınız işlerin sağlam olması için elinizden geleni yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde yakın çevrenizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel yeteneklerinizi kullanarak işlerinizde gelişme sağlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi ifade etmek ve yaratıcılığınızı kullanmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Maddi konularla ilgili başkalarından alacağınız destekler size farklı bakış açısı katabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerin de fikirlerde abartı söz konusu. İletişimden doğan sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İmaj değişikliği yapacağınız zamanlar var. İlişkilerinizde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde fikir çatışmasına girmemeye özen gösterin. Bilemediğiniz konularda dolayı yaşayacağınız anlaşmazlıklar gün boyu canınızı sıkabilir. Gizli kalan olaylarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda temel atmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yaratıcı ve keyif aldığınız şeylerle uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeni hedefler koyabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların daha fazla içine girip, başarılı olmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmaları keyfinizi kaçırabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak ve göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için ellerinizi kirletmekten çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle fikir çatışmasına girmemeye özen gösterin. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. İlerleyen zamanlarda sezgileriniz size yol gösterecektir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için heves duyuyor olabilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni planlar yapabilirsiniz. Akademik konula gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bütünü daha rahat görebileceksiniz. Yabancılarla ilgili konularla ilgili uğraşlar içinde olabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

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