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20.01.2021 - 13:56 |

Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri nelerdir? Nedenleri ve tedavi yöntemleri

Bu yazımız da çocuklarda oluşan dikkat dağınıklığı ile ilgili bilgi aktarımı yapacağız. Çocuklar da dikkat dağınıklığı neden olur, belirtileri nelerdir, tedavisi gibi konuları sizler için derledik. Çocuklar için dikkat dağınıklığı hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri nelerdir? Nedenleri ve tedavi yöntemleri
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Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve dikkat eksikliğini de birbirine karıştırmamak gerekir. Çünkü birbirinden tamamen farklı sorunları içerirler. Dikkat eksikliği dikkat bozukluğu ve hiperaktivite bozukluğu olarak bilinir. Ancak dikkat eksikliği daha farklı bir durumu içerir. Dikkat dağınıklığı farklı durumlardan kaynaklı olabilir. İlaçsız ya da ciddi bir durum olduğunda ise ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. 

Dikkat dağınıklığı nedir?

Bir işle meşgul olma halinde iken dikkatini tam olarak yaptığı işe vererek, konsantre olamama halidir. Her çocuk da bu sorun farklılık göstermektedir. Aynı zaman da dikkat eksikliği ile karıştırılmamalıdır. 

Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri nelerdir?

Çocuklarda dikkat dağınıklığının belirtilerini maddeler halinde sıralamak gerekir ise;

- Çocuğun derste olduğu zamanlar da tam anlamı ile derse tam anlamıyla dikkatini verememesinden,

- Çocukların özelliklede sevmediği derse olan ilgisizliği ile,

- Çocukların konuşulan şeyleri anlamama hali ile,

- Dış uyaranlara tepki verememesiyle,

- Seslerin karışık geldiğinde çevreye anlamsız bakışlar sergilediğinde,

- Olduğu ortama ayak uyduramaması halinde,

- Derste takip edememe, okuduğunu anlamama gibi sorunlar ile,

- Derse katılım göstermemesi ile,

- Sınavlarda basit yerlerde hatalar yapıyor ise,

- Aile içindeki konuşmalara dahil olmuyor ve buna benzer durumlardan çocukta bulunan dikkat eksikliği hali anlaşılabilmektedir. 

Çocuklarda dikkat dağınıklığı nedenleri

Çocuklarda dikkat dağınık dağınıklığının nedenleri çocuklara göre farklılık göstermektedir. Genellikle bu durum psikolojik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bunların nedenleri; ailevi sorunlardan kaynaklanabilmektedir. Derslerinde ya da sınavlarından aldığı düşük notlara üzülmüş olabilir. Arkadaş ve çevresindekilerden kaynaklanan durumlardan etkilenerek ortaya çıkabilmektedir. Duygusallıktan oluşan bir durumdur. 

Çocuklarda dikkat dağınıklığı için tedavi yöntemleri

- Çok ciddi olmayan durumlarda ilaç tedavisi uygulanmamaktadır. Hatta dikkat eksikliğinden daha az oranda ilaç tedavisi kullanılır. 

- Motivasyon ile çocuklara destek olunur. Başarılı olacağı ve güzelliklerden bahsedilir. Çocuk heyecan ve hevese getirilerek dikkat dağınıklığı en aza indirgenmesi sağlanabilir. 

- Teknolojiden faydalanarak dikkat dağınıklığına gelen uygulamalardan destek alınabilir. 

- Dikkat gücünü arttırıcı oyunlar oynayarak konsantrasyonu geliştirilebilir.

- Çocuğun sevdiği spor ya da eğlence aktiviteleri yapılabilir.

- Aile ile güzel vakit geçirmelidir.

- Psikolog, danışman gibi bilirkişilerle görüşülerek yol izlenebilir.

- Çocuğun durumu ciddi ise tıbbı yollara başvurulabilir.

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