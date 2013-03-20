Çoklu düşüğün sebebi ne olabilir?

Uzmanlar, her 5 düşükten birinin sebebi olarak Hughes sendromunu görüyor. Tedavisi mümkün olan bu rahatsızlık henüz 1980’li yıllarda teşhis edildiğinden pek çok jinekolog konuyla ilgili bilgiye sahip değil.



Hughes sendromu çok basit bir kan testi ile teşhis edilebiliyor. Tedavisi de oldukça kolay.



1983 yılında Prof. Graham Hughes tarafından ortaya çıkarılan sendromun teşhisi için düşük yapmış kadınlarda düzenli kontrol gerekiyor.



Hughes sendromu kanın yapışkan ve pıhtılı bir dokuya bürünmesine neden oluyor. Yapışkan kan ufak kan damarlarını geçerek plasentaya ulaşamıyor ve fetüse yetersiz kan akışı düşüğe neden oluyor.