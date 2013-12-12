Çoklu Gebeliğin Riskleri

Birden fazla gebelik ve doğum riskleri sadece çocuğun sağlığı ve çocuğun uzun dönem iyiliği için ciddi risklerle sınırlı değildir. Anneler kendilerinin sağlık sorunlarının yanı sıra bebeklerini kaybetme riskine maruz kalabilirler.



Anne için riskler

İkiz veya daha fazla bebekleri taşımış ve doğurmuş olan anneleri duymuş veya kişisel olarak biliyor olabilirsiniz. Gazete ve dergiler sık sık bu tür ailelerin makalelerine yer verir ve genellikle üzüntüden ziyade sevinçli bir hikayedir.

Ne yazık ki bu pembe tablo bir düşük yaşayan veya gebelik süresince yaşamı tehdit eden koşullarda ya da çok istisnai durumlarda gebelik veya doğum esnasında ölen kadınlar açısından gerçeği gizler.

Ben risk altında mıyım

Çocuk için riskler

Hali hazırda yaklaşık 4 tüp bebek intrastoplazmik sperm enjeksiyonu gebeliklerinden biri ikiz doğuma yol açar. Bu demektir ki tüp bebek/intrastoplazmik sperm enjeksiyonu sonrası birden çok gebe kalma olasılığınız, doğal olarak tasarlayacak olduğunuzdan 20 kat daha fazladır.İlaçlar ve rahim içi inseminasyonu gibi diğer doğurganlık tedavileri de riski artırabilir.Çocuklar için önemli riskler taşıyan çoklu gebelik ve doğum, aynı zamanda anneler içinde önemli riskler taşır.Tek seferde ikiz veya daha fazla bebekle ailenizi tamamlamaktan daha iyi ne olabilir? Sonuçta pek çoğumuzun normal, sağlıklı ikizlerden haberdarız veya laboratuvar ortamında döllenme ardından dördüzler, beşizler hatta daha fazla bebekleriyle mutlu olan ailelerin heyecan verici gazete haberlerini okuruz.Ne yazık ki resmin tamamı bu değildir; gerçek pek çok ikiz veya üçüz için yaşamın kırılgan ve zor olabilir olmasıdır.

Doğal Döngüde Tüp Bebek (Doğal Tüp Bebek)