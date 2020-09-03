Corona virüs böyle etkiledi! Tüm dünyada yemek sektörü Mart ayında çöktü!

Medya takip kurumu Ajans Press, Türkiye'deki restoran cafe gibi yeme içme mekânları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

Ajans Pressin dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl tüm yemek mekânları ile alakalı 44 bin 738 haber çıkışı olduğu görüldü.

Devlet destekli krediler ve hijyen tedbirleri ise en çok konuşulan başlıklar arasında yer edindi.

Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, 24 Şubat - 3 Eylül arasında Covid-19un dünya genelindeki restoranlara etkisi açıklandı. Böylelikle 24 Şubattan sonra dışarıda yemek yeme alışkanlığı sıfırın altına düşerken, Marttan Mayıs ayına kadar dip noktasını gördü.

Mayıs sonrası tüm dünyadaki normalleşme adımlarıyla beraber, restoranlara gitme oranı yavaş yavaş artarken, bugüne kadar hep dalgalı devam ettiği gözlendi. 1 Eylül 2020 itibariyle de dışarıda yemek yiyenlerin oranının yüzde 26,33 olarak kayıtlara geçtiği görüldü.