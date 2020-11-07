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07.11.2020 - 15:48 | | DHA

Covid-19 pandemisi çocuklarda diyabet görülme oranını artırabilir

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de diyabetli çocuk sayısında her geçen gün bir artış söz konusu. Türkiye'de her yıl bin 700 çocuğa diyabet tanısı konulduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, İngiltere'de yapılan araştırmayı hatırlattı. Özkılıç, "Koronavirüsün, pankreasta insülin salınımını sağlayan hücrelere verdiği zarar sonrası diyabetin kolay geliştiği yönünde bir çalışma var. Sene sonunda çocuklarda diyabet oranında artış görebiliriz" dedi

Covid-19 pandemisi çocuklarda diyabet görülme oranını artırabilir
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Toplumun büyük bir kısmını etkileyen ve en çok görülen hastalıklar arasında yer alan diyabet, son yıllarda çocukları da etkisi altına aldı. Türkiye'de 20 bin civarında diyabet hastası çocuk olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, her yıl bin 700 yeni vakanın eklendiğini hatırlattı.

"Diyabet hastası çocuklarda artış yaşanabilir"

Koronavirüs sürecinde diyabet hastası çocuk sayısında artış olmasını beklediklerini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Özkılıç, "İngiltere'de yapılan bir bilimsel çalışma daha önceki yıllara göre diyabet hastası çocuk sayısında artış olduğunu gösteriyor. Yani yeni teşhis konulan çocuk sayısı fazla. Sayı artışında direkt koronavirüsle ilişkilendirilmiş bir çalışma. Koronavirüs çocuklarda semptomsuz seyredebilir. Çocuğa tanı konmasa bile vücuduna zarar verebilir. Pankreasta insülin salınımını sağlayan hücrelere verdiği zarar sonrası diyabetin kolay geliştiği yönünde bir çalışma yayınlandı. Yani Kovid-19'un pankreasta yarattığı tahribat sonucu diyabetik başlangıç çocuklarda bu sene daha sık. Aralık ayına kadar bin 700 rakamının 2 binlere ulaşabilir" diye konuştu.

Covid-19 pandemisi çocuklarda diyabet görülme oranını artırabilir

Aileler bu 3 yaş aralığına dikkat!

Diyabetin 6 aylık bir bebekte dahi görülebildiğini anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Özkılıç, hastalığın artış gösterdiği yaşları ise şöyle sıraladı:

"Diyabetin yaşı yok denir ama teşhisi kolay olmadığından bebeklikte başlar ama çoğunlukla teşhisi göz ardı edilebilir. İleri yaşlarda çocuklarda en sık görülen kronik hastalık diyabettir. Bu hastalık daha sonra teşhis konulamadığında ya da iyi yönetilemediğinde ileri yaşlarda komplikasyonlarla karşımıza gelir. Özellikle pik yaptığı yaşlar ise 2-4 yaş, 6-8 yaş arası, 10-12 yaş arası olmak üzere 3 tane pik dönemi var. En sık görüldüğü yaş ise 8. Bunun yanında ergenlik dönemi en sık görüldüğü yaştır. Bu dönemlerde birtakım belirtilerle ortaya çıkar. Hastalığın en önemli belirtisi okul öncesi 5-6 ya da 7-8 yaşlarındaki çocuklarda hareketsizlik ve obezitedir. Bu çocuklarda ilk belirtiler birden iştahlı bir şekilde yemek yeme, kilo kaybı. Bir ayda 8-10 kilo kaybeden çocuklar olabiliyor. Çok su içme ve sık idrara çıkma da belirtiler arasında yer alıyor. Parmaktan alınacak kandan şeker ölçümüyle diyabet tanısını koyabiliyoruz."

 

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