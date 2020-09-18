Covid-19 ve sepsise karşı çaresiz değiliz!

Tüm dünya pandemiye son derece hazırlıksız yakalandı. Virüsü kontrol altına almak için azami çaba sarf edildi. Hala da çaba serf ediliyor. Tedavi için bilimin ve mühendisliğin bütün sınırları zorlandı. Bu mücadele devam ediyor ve ne zaman biteceğine dair kimse tam tarih veremiyor.

Pandemide bir sürü tıp terimi öğrendik. Sepsis, plazma tedavisi, antikor, N95 vs.

Özellikle sepsis son derece aşina olmamız gereken bir konu. Her yıl sepsise bağlı olarak en az 8 milyon insan hayatını kaybediyor. Son derece ölümcül bir hastalık olan sepsis bağışıklık sisteminin aşırı cevabına bağlı olarak bağışıklık sisteminin vücuda saldırması olarak tanımlanabilir.

En temelde sepsise neden olan sitokinler aslında bağışıklık sisteminin özel kuvvetleridir. Ancak aşırı cevaba bağlı olarak artan sitokin miktarı, ölüm gibi yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Pandemi sürecinde de sepsise bağlı binlerce hayat kaybedildi ve kaybedilmeye devam ediyor. Ama aynı zamanda Hemoperfüzon tedavisi ile binlerce de hayat kurtuluyor. Bu alanda dünyanın en büyük üreticisi olan JAFRON BIOMEDICAL, pandemi sürecinde hiç aksamayan tedarik kabiliyeti ile hem Türk hastalara hem de tüm dünyaya umut olmaya devam ediyor. JAFRON BIOMEDICAL’in sepsis için özel olarak üretmiş olduğu HA330 ürünü, üstün mühendislik özellikleri ve güçlü bilimsel altyapısı ile Covid-19 ve sepsis ile savaşta sağlık çalışanlarının en büyük silahı olmaya devam edecektir.

Aslında pandemi süreci hemoperfüzyon tedavisinin daha iyi anlaşılması adına tüm dünyaya büyük bir fırsat sunmaktadır. Hemoperfüzyon geleceğin teknolojisidir ve insanlığa sağlayacağı tedavi imkanları zaman içerisinde keşfedilecektir. Sepsis bunlardan sadece biridir. Özellikle HP ile sepsis tedavisi, tedavi kılavuzuna bir an önce eklenerek, ortak bir çalışma ile tüm dünyada kullanılan bu teknoloji daha yaygın hale getirilmelidir.

JAFRON BIOMEDICAL’in üretmiş olduğu ürünler ile dünya çapında milyonlarca hasta tedavi edilmiştir. Alanının dünya çapındaki en büyük üreticisi olan JAFRON, tüm dünyada hastalıklara çare olmaya devam etmektedir.

Temel prensip olarak sepsise neden olan mediatörleri (sitokinleri) vücuttan uzaklaştırırken faydalı bileşenlere de herhangi bir zarar vermeyen HP tedavisi bir an önce çok daha geniş kitlelerce geniş katılımlı bir çalışma ile çok daha ciddi ele alınmalıdır. Bu sayede şimdiden sahip olduğumuz geleceğin teknolojisini daha iyi anlayıp insanlık adına onu daha verimli kullanabiliriz.

Tüm dünyada bu alanda artan klinik çalışmalar her geçen gün bu tedavinin daha iyi anlaşılmasını ve daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

HP tedavisi bir an önce WHO gibi büyük organizasyonlar tarafından yakın takibe alınmalı ve etkinliği tüm dünyaya lanse edilmelidir.

Bu bir ilandır.