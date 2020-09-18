Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Covid-19 ve sepsise karşı çaresiz değiliz!
18.09.2020 - 13:23 |

Covid-19 ve sepsise karşı çaresiz değiliz!

Biraz ironik olacak ancak pandeminin yükselen yıldızı hemoperfüzyon ile sepsis tedavisi olmuştur. Ve tabii ki bu alanın dünyadaki en büyük üreticisi JAFRON BIOMEDICAL.

Covid-19 ve sepsise karşı çaresiz değiliz!
ABONE OL

Tüm dünya pandemiye son derece hazırlıksız yakalandı. Virüsü kontrol altına almak için azami çaba sarf edildi. Hala da çaba serf ediliyor. Tedavi için bilimin ve mühendisliğin bütün sınırları zorlandı. Bu mücadele devam ediyor ve ne zaman biteceğine dair kimse tam tarih veremiyor.

Pandemide bir sürü tıp terimi öğrendik. Sepsis, plazma tedavisi, antikor, N95 vs.

Özellikle sepsis son derece aşina olmamız gereken bir konu. Her yıl sepsise bağlı olarak en az 8 milyon insan hayatını kaybediyor. Son derece ölümcül bir hastalık olan sepsis bağışıklık sisteminin aşırı cevabına bağlı olarak  bağışıklık sisteminin vücuda saldırması olarak tanımlanabilir.

En temelde sepsise neden olan sitokinler aslında bağışıklık sisteminin özel kuvvetleridir. Ancak aşırı cevaba bağlı olarak artan sitokin miktarı, ölüm gibi yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Pandemi sürecinde de sepsise bağlı binlerce hayat kaybedildi ve kaybedilmeye devam ediyor.  Ama aynı zamanda Hemoperfüzon tedavisi ile binlerce de hayat kurtuluyor. Bu alanda dünyanın en büyük üreticisi olan JAFRON BIOMEDICAL, pandemi sürecinde hiç aksamayan tedarik kabiliyeti ile hem Türk hastalara hem de tüm dünyaya umut olmaya devam ediyor. JAFRON BIOMEDICAL’in sepsis için özel olarak üretmiş olduğu HA330 ürünü, üstün mühendislik özellikleri ve güçlü bilimsel altyapısı ile Covid-19 ve sepsis ile savaşta sağlık çalışanlarının en büyük silahı olmaya devam edecektir.

Aslında pandemi süreci hemoperfüzyon tedavisinin daha iyi anlaşılması adına tüm dünyaya büyük bir fırsat sunmaktadır. Hemoperfüzyon geleceğin teknolojisidir ve insanlığa sağlayacağı tedavi imkanları zaman içerisinde keşfedilecektir. Sepsis bunlardan sadece biridir. Özellikle HP ile sepsis tedavisi, tedavi kılavuzuna bir an önce eklenerek, ortak bir çalışma ile tüm dünyada kullanılan bu teknoloji daha yaygın hale getirilmelidir.

JAFRON BIOMEDICAL’in üretmiş olduğu ürünler ile dünya çapında milyonlarca hasta tedavi edilmiştir. Alanının dünya çapındaki en büyük üreticisi olan JAFRON, tüm dünyada hastalıklara çare olmaya devam etmektedir.

Temel prensip olarak sepsise neden olan mediatörleri (sitokinleri) vücuttan uzaklaştırırken faydalı bileşenlere de herhangi bir zarar vermeyen HP tedavisi bir an önce çok daha geniş kitlelerce geniş katılımlı bir çalışma ile çok daha ciddi ele alınmalıdır. Bu sayede şimdiden sahip olduğumuz geleceğin teknolojisini daha iyi anlayıp insanlık adına onu daha verimli kullanabiliriz.

Tüm dünyada bu alanda artan klinik çalışmalar her geçen gün bu tedavinin daha iyi anlaşılmasını ve daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

HP tedavisi bir an önce WHO gibi büyük organizasyonlar tarafından yakın takibe alınmalı ve etkinliği tüm dünyaya lanse edilmelidir.

Bu bir ilandır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İlişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Mahkeme ile ilgili işlerinizde gelişmeler yaşanabilir. Anlaşma yapacağınız konulara daha fazla özen göstermelisiniz. Uğraştıran konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. İş düzeninizi oturtmak için yeni fikirler ortaya koyacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar planlamak için iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymaktan keyif alacaksınız. Çevrenizdekilerle birlikte uyumlu enerjinizi sürdürmeniz, işlerinizi bitirmenizi kolaylaştıracaktır. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişinizden getirdiğiniz olaylara daha uyumlu yaklaşmak isteyebilirsiniz. Güven aradığınız kişilere doğru çekilebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışında olabileceğiniz bir gündesiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Bu konuyu çözmek için uğraşacağınız durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişim yoğun olduğu zamanlar sizi bekliyor. Yazışmanın ve konuşmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge arayacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde önemli konular gündeminizi oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Cüzdanınıza ait konular gündeminizi oluşturabilir. Maddi kaynaklarınızı dengelemek isteyebilir ve yeni düzenlemeye gidebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak bitireceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle çalışmalarınızı kolayca toparlayabilirsiniz. Anlaşmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha önemli olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilinmeyen konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Kayıplar yaşamamaya özen gösterin. Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelen olaylar için kendinizi suçlamayın. İkili ilişkileriniz gün içinde önem kazanabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir, anlaşmalarda dikkatli davranın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde daha ciddi meselelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için çalışma arkadaşlarınızla uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde anlayış içinde olmak size de iyi gelecektir. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Karşılıklı yapacağınız anlaşmalar özenli davranmakta fayda var. Çalışma hayatınızda yoğunluk söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için kendinizi istekli ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmek için etrafınızdakilerle uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Etrafınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gelişmeler sizi farklı yönlere itebilir. Bugün ortaklı para konuları sizi etkileyecek konular arasında. Yapacağınız anlaşmalarda daha dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha ciddi konularda sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nesrin Sürer
Nesrin SürerSonbaharda cildinize serum damlaları
Dr. Gökhan Güler
Dr. Gökhan GülerHızlı saç uzatma yöntemleri
Filiz Has
Filiz HasYürüyüş ayakkabısı nasıl seçilir?
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzAnlaşmalı boşanma ve tazminat
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginCan boyundan geçer!
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaSonbaharda cilt bakımı
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüDiş hekimi ile ortodontistin farkı nedir?
Gizem Çaldağ
Gizem Çaldağ"Ne yersen o’sun" ne demek?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa17 Eylül 2020 Başak yeniayı ve burçlara etkileri
İpek Aykol
İpek AykolBağımlılık ve önyargılar
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Covid-19 ve sepsise karşı çaresiz değiliz!

Covid-19 ve sepsise karşı çaresiz değiliz!

Sivrisinek ısırdığında vücudunuza ne olur?

Sivrisinek ısırdığında vücudunuza ne olur?

Neden telefonlarımızı alarm olarak kullanmamalıyız?

Neden telefonlarımızı alarm olarak kullanmamalıyız?

Köpeğinizin ateşi olduğunu gösteren 7 işaret

Köpeğinizin ateşi olduğunu gösteren 7 işaret

Sıradaki Haber