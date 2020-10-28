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28.10.2020 - 17:58 |

Cüneyt Arkın'dan Serkan Tatar'a özel açıklamalar

Türk sinemasının yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın, Milli Boks Antrenörü Oyuncu Serkan Tatar'a kendi adını taşıyan sitesi için online röportaj verdi. Yaşan efsane, kendi hakkında birçok bilinmeyeni anlattı. İşte detaylar...

Cüneyt Arkın'dan Serkan Tatar'a özel açıklamalar
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Milli Boks Antrenörü Oyuncu Serkan Tatar'a kendi adını taşıyan sitesi için online röportaj verdi. Arkın röportajda "Türk halkı benim kahramanımdır." dedi. Tatar'ın gençlere vereğiniz öğütler nelerdir ? sorusuna, "Gençlerin işi çok zor verdikleri mücadele ile biz değil onlar bize öğüt veriyor." diyerek zamanın gençlerinin hayat mücadelesine dikkat çekti.

Cüneyt Arkın, yaşamından kariyerine, özel hayatından gençlere verebileceği tavsiyelere kadar birçok çarpıcı açıklamada bulundu. Milli Boks Antrenörü Oyuncu Serkan Tatar, yaptığı röportajlar ile dikkat çekiyor.

Cüneyt Arkından Serkan Tatara özel açıklamalar


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