Cüneyt Arkın'dan Serkan Tatar'a özel açıklamalar

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YAY

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SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki konularda kendinizi feda edeceğiniz olaylar ön plana çıkabilir. Gelecekle ilgili projelerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Hassasiyet gösterdiğiniz konularda daha dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde çok fazla fedakâr davranabilirsiniz. Gizli kalan konulardan dolayı düşmanlarınız olabilir. Akışta kalmaya çalışın. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda cesaretli davranabilirsiniz. Bugün sosyal konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecek umutlarınız yönünde yeni projelere dahil olmaya cesaret göstereceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular daha fazla ilgi odağınızda olabilir. Uğraştığınız işler de kabullenme içine girdiğinizde, alacağınız desteklerle daha hızlı ilerlediğinizi fark edebilirsiniz. Gün içinde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için tamamlanma içinde olabilirsiniz. Üzerinde yoğunlaştığınız işleri bırakmak isteyebilirsiniz. Çalışma ortamızda yaşanacak kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün akışa kendinizi bırakmak isteyebilirsiniz. Özgürleşme isteği içinde yeni projelere atılabilir. Alternatif konularda eğitim alabilirsiniz. İnandığınız düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için kendinizi hevesli hissedeceğiniz zamanlar var. Yabacılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde ufak tefek kazalar yaşanabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sizi yoran koşullar daha fazla gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Parasal konulardaki sıkışmalar sizi sıkıntıya sokabilir. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Banka işlerinize daha fazla özenmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İkili ilişkilerinizdeki olaylarda kendinizi fedakâr hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar da sıkışma hissedebilir. Sonrasında kabullenme içine girebilirsiniz. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmalısınız. Sosyal konulara yönleneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Aldığınız sorumluluklarınız için fedakâr hissedebilirsiniz. Tamamlanması gereken işler için çalışma arkadaşlarınızla birlikte planlama yapabilirsiniz. İş hayatınızda gelene destekleri göz ardı etmemeye çalışın. Sosyal konulara zaman ayırın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yaratıcılığınızı uğraştığınız işlere kullanabilirsiniz. Kolektif veya sosyal konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabileceğiniz zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Bugün tamamlanmasını istediğiniz konular gündeminizi etkileyecektir. Risk almak için acele etmeyin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Evde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Ailenizdeki eski konular gündeme gelebilir. Kendinizi aile içindeki mevzulara karşı fedakâr yaklaşım içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz sizin için iyi olacaktır. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içindeki ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yapacağınız ticari görüşmelere özenli davranmalısınız. Uğraştığınız işlerde tamamlanma söz konusu. Sosyal konular dikkatinizi dağıtabilir.Devamını Oku Devamını Oku