Çupra Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Çupra Balığı Pişirme

Çupra içerisinde yüksek miktarda; A, B, C, D ve E vitamini barındırmaktadır. Düzenli tüketildiği zaman de iyi bir kalsiyum ve demir kaynağıdır.



Çupra Balığı Nasıl Pişirilir?



Çupranın; fırında, mangalda; tavada veya ızgara olarak pişirilmesi mümkündür. Balığı fırında pişirmek isteyenlerin öncelikle kılçıkları temizlemesi gerekmektedir. Balık fırına sürülmeden önce de pişimi kolaylaşsın diye üzerine iki çizik atılmalıdır.



Fırın kabında konulan; soğan dilimi, sarımsak ve baharatlar ile Çupra 190 derecede rahatça pişirilebilmektedir. Balığın pişme süresi büyüklüğüne göre değişmektedir. Ancak ortalama yarım saat içerisinde yemeye uygun olmaktadır.



Tavada ve Izgarada Çupra Balığı Pişirme



Çuprayı tavada ve ızgarada pişirmek isteyenler farklı yollar izleyebilmektedir. Tavada pişirilecek çupralar temizlendikten sonra tuz ve una bulanmalıdır. Balığın daha kolay pişmesi için de üzerine çizikler atılmalıdır. Önceden hazırlanan balıklar, önceden kızgınlaşmış yağda ve ağır ateşte pişirilmelidir. Tavada kızaran çupra balıkları yaklaşık 15 dakika içerisinde pişmektedir.



Izgarada pişmiş çupra, bu balığın en lezzetli hali olarak kabul edilmektedir. Izgara çupraya balığı temizlemekle başlanmaktadır. Temizlenen balığa tıpkı fırında ve tavada pişirmelerde olduğu gibi çizikler atılmaktadır. Izgarada çupra yapımıyla tavada çupra yapımı arasındaki en büyük fark terbiye işlemidir. Buna göre ızgarada pişecek çupraların terbiye edilerek ve en az 2 saat kadar buzdolabında bekletilmesi gerekmektedir.



Terbiye işlemi için gereken malzemeler; zeytinyağı, karabiber, tuz, sarımsak ve maydanozdur. Damak zevkine bağlı olarak bu sosa farklı baharatlar da eklenebilmektedir. Elinde taze sarımsak bulunmayanlar için de sarımsak tozu kullanma imkanı bulunmaktadır.



Buzdolabında yeteri kadar bekleyen balıklar pişmeye hazır hale gelmektedir. Izgarada pişecek çupraların elektrikli ızgaralarda ya da mangallarda pişirilmesi mümkündür. Izgara ateşinde pişen çupralar 10 ile 15 dakika arasında servise hazır hale gelmektedir. Pişen çupra balıkları bol yeşillik ve limon ile servis edilebilmektedir.