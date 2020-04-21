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21.04.2020 - 17:39 |

Çupra balığı nasıl pişirilir? Tavada ve ızgarada çupra balığı pişirme

İçeriğinde bolca A, B1, B2, B6, C, D ve E vitamini bulunan çupra, eti son derece lezzetli bir balıktır. Çocukların da severek tükettiği çupra, içeriğindeki kalsiyum ve demir ile kemiklerin gelişimine yardımcı olmaktadır. İşte çupra balığının pişirilmesi hakkında bilinmesi gerekenler.

Çupra balığı nasıl pişirilir? Tavada ve ızgarada çupra balığı pişirme

Çupra balığı, mangalda, fırında ve tavada damak lezzetine uygun olarak pişirilebilmektedir. Kan yapıcı özelliğinin yanı sıra kalp ritminin düzene girmesini sağlamaktadır.

Genelde ızgara olarak çok sevilen çupra balığı, kızartıldığı takdirde besin değerini kaybetmektedir.

Besin değerinin kaybolmaması için buğulama veya yahni yöntemi tercih edilebilir. Satın alınan çupra, iyice temizlenip yıkanmalıdır. Çupra balığının kolayca pişmesi için yanlarına iki çizik atılabilir. Çupra balığı pişirilirken ağır bir ateş kullanılmalıdır. Birçok yöntem kullanılarak lezzetli ve pratik çupra balığı yapmak mümkündür.

Çupra Balığı Nasıl Pişirilir?

Çupra balığını marine etmek için karabiber, tuz, sarımsak ve biberiye sapı kullanılmaktadır. Marine edilen çupra, bir süre ovulmalıdır. 7'den 70'e herkes tarafından sevilerek tüketilen çupra balığı, kalp damar problemlerine karşı koruyucu bir etki yaratmaktadır. Çupra balığı hangi yöntem ile pişirilirse pişirilsin, proteinini kaybetmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Çupra fırında yapılacaksa, limon ve zeytinyağı ile marine edilmesi gerekmektedir. Terbiyelenmesi çupra balığının daha lezzetli hale gelmesini sağlamaktadır. Fırına konulan çupra balığına bir tutam defne yaprağı veya keklik koyulabilmektedir. Çupra balığını dilimlenmiş bir şekilde fırına koymak mümkündür. Çupra balığı ızgarada pişirilecekse, ızgaraya yapışmaması için daha önceden yağlanmalıdır.

Tavada ve Izgarada Çupra Balığı Pişirme

Tavada yapılan çupranın tavaya yapışmaması için mısır ununa bulanması gerekmektedir. Çupranın tavada pişerken fazla yağ çekmemesi, besin değerinin ölmemesi için önemlidir. Hızlı bir şekilde kızgın yağda pişirilen çupra balığı, kısa süre içerisinde servise hazır hale gelmektedir. Düşük kalorili olmasından dolayı daha çok çupranın ızgarada pişirilmesi tercih edilmektedir.

Elektrikli ızgaralarda çupra pişirilebileceği gibi mangalda da pişirmek mümkündür. Izgara ateşten yüksekte durmalı ve ateş çok harlı olmalıdır. Tavada yapılan çupra, tavaya yerleştirilirken tavada boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir. Çupranın çıtır çıtır kızarması için balıkları önce süte batırmalı ve ardından una bulanmalıdır. İyi bir şekilde pişmiş olan çupra balığı, kılçığından kolayca ayrılmaktadır.

 

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