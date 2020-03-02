Dağılmamaya bakalım

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay hızlı ve değişken İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde diyaloglar, görüşmeler oldukça hızlı ilerleyebilir. Ancak iletişimde daha dikkatli olmalıyız. Merkür geri giderken pek çok planlandığı gibi olmayabilir ve değişime uğrayabilir. Düşünce ve planlarımızda esnek olmamız gereken bir gündeyiz. Özellikle günün geç saatlerinde daha çok çaba sarf edebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün ilk dördün gerçekleşirken, aynı anda birden fazla şeyi bir arada yapmak durumunda olabiliriz. Ancak tekrarlar ve hatalar da gündeme gelebilir. Sürekli fikir değiştirmekten kaçınalım. Kimi zaman doğru olmayan bilgiler ve ihmaller yüzünden zorlanabiliriz. Duygusal alanda bizi ikilemde bırakabilecek durumlar yaşanabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Tavşan Pazarlık içeren koşullar olabilir. Gün burcu Tavşan aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz. Arkadaşlıklar geliştirmek için uygun bir gündeyiz.